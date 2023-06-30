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Управление сельского хозяйства Липецкой области может возглавить Алексей Телков

Глава администрации Краснинского района Липецкой области Алексей Телков вскоре может занять кресло руководителя управления сельского хозяйства в правительстве региона. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. Господин Телков может сменить Олега Долгих, который, как сказал губернатор, «в скором времени» покинет свой пост в связи с выходом на пенсию.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор отметил, что господин Телков «хорошо проявил себя в муниципалитете и отлично отработал в экстренной ситуации в минувшую субботу, когда в Краснинском районе останавливались подразделения ЧВК "Вагнер"». «Руководитель со стратегическим мышлением, свежим взглядом и добрым сердцем. То, что нужно в сельском хозяйстве. Это одна из важнейших сфер в нашем регионе»,— отметил господин Артамонов.

Алексей Телков родился в липецком райцентре Измалково в 1989 году. Отучился в Орловской региональной академии госслужбы, Елецком госуниверситете имени Бунина, Российской академии госслужбы при президенте РФ. Работал экономистом и руководителем отдела комплектации и продаж в ЗАО «Липецкстрой». Затем занимал руководящие посты в ООО «Предприятие "Управляющая компания"» (разорившаяся сеть АЗС «Липецкая топливная компания») и в липецком филиале ФГБУ «Тульская межобластная ветеринарная лаборатория». Впоследствии был директором ЗАО «Сельхозпредприятие "Дружба"» и местного филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». На пост главы администрации Краснинского района был назначен в 2021 году.

Ранее липецкие власти представили стратегию социально-экономического региона до 2030 года, которая предполагает смену статуса с промышленно-аграрного на промышленно-технологический с инновационным сельским хозяйством. Для этого планируется частично уйти от зависимости от металлургии и создать кластер из 1,5 тыс. заводов, а также сосредоточиться на глубокой переработке аграрной продукции.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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