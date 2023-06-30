Сын Михаила Ефремова Николай выпал из окна квартиры на третьем этаже в Москве

Сын актера Михаила Ефремова Николай упал из окна квартиры на третьем этаже на Пролетарском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщили источники в экстренных службах. Мужчину увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Ефремов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Николай Ефремов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Инцидент произошел накануне на Пролетарском проспекте. Из окна квартиры на третьем этаже выпал Николай Ефремов. Мужчина объяснил медикам, что упал случайно»,— рассказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, Николай Ефремов состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Как сообщил источник агентства, мужчина сказал сотрудником скорой, что выпал из окна случайно.

Николай Ефремов — сын актеров Евгении Добровольской и Михаила Ефремова. В 2013 году получил диплом ГИТИСа по специальности «актерское искусство». Он снимался в фильмах «Белая гвардия», «Духless» и других.

По данным Telegram-канала 112, мужчина находится на аппарате искусственной вентиляции легких, его прооперировали. По его информации, мужчина выпал из окна около шести утра, скорую вызвали соседи.

По данным Telegram-канала Mash, Николай Ефремов находится в коме. По его информации, есть высокий риск, что мужчина не выживет или получит инвалидность из-за перелома таза.

Анастасия Ларина