В Санкт-Петербурге закрыли на три месяца ресторан, в котором отравились 50 человек

Сегодня, 30 июня, Куйбышевский районный суд привлек к ответственности заведение, в котором отравились около 50 человек. В Центральном районе работу общепита приостановят на три месяца, сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что мера наказания для ООО «ТК "Арсенал трейд"», которое владеет рестораном, выбрана в соответствии со ст. 6.6 КоАП РФ. По данным следствия, в помещении заведения нашли тараканов и продукцию без маркировки. Предприятие не проводит плановую уборку и замораживает неиспользованные готовые блюда. Из-за несоблюдения указанных требований ресторан нарушает условия хранения продуктов, что влечет за собой распространение инфекции.

Напомним, на организацию завели дело после проведения выпускного 26 июня в ресторане Grand Bianco, на котором около 50 выпускников заразились острой кишечной палочкой.

Татьяна Князькова, Санкт-Петербург