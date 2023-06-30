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Коммерсантъ FM
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Сумма денежных переводов из России в Грузию в мае снизилась на 50% год к году

В мае из России в Грузию системами быстрых переводов поступило $154,72 млн, что на 50,71% меньше по сравнению с маем прошлого года. Об этом сообщает Национальный (центральный) банк Грузии (НБГ). Тем не менее Россия по-прежнему занимает первое место в общем объеме переводов в страну. На втором месте Италия ($44,17 млн), на третьем — США ($38,30 млн.)

В мае 2022 года объем переводов был рекордным за все время мониторинга — почти $314 млн.

Отмечается, что банковские переводы из РФ в Грузию сейчас практически невозможны из-за антироссийских санкций Запада, поэтому переводы осуществляются различными системами быстрых переводов. Получателями в абсолютном большинстве случаев были россияне, переехавшие в Грузию на ПМЖ после начала военной операции на Украине.

Всего в мае в страну поступило $389,9 млн, что на 23,9% ($120,8 млн) меньше по сравнению с маем прошлого года. Таким образом, переводы из РФ в мае составили 40,2% всех переводов из-за рубежа.

Отметим, что тенденция сокращения денежных переводов из РФ в Грузию была заметна еще в начале года: в феврале из России в Грузию системами быстрых переводов отправлено $188,9 млн. Это на $128,4 млн меньше, чем в январе.

О системе трансграничных переводов в новой международной обстановке — в материале «Ъ» «Куда деньги уходят».

Георгий Двали, Тбилиси

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