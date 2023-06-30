Энергия для образования

Компания «Т Плюс» взаимодействует с опорным региональным вузом — Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ) сразу по нескольким направлениям. Это позволяет энергетической компании не только привлекать к трудоустройству новые квалифицированные кадры, но и внедрять разработки молодых ученых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект «Школа молодого энергетика» призван помогать старшеклассникам и выпускникам школ определяться с выбором профессии

Фото: ПАО «Т Плюс» Проект «Школа молодого энергетика» призван помогать старшеклассникам и выпускникам школ определяться с выбором профессии

Фото: ПАО «Т Плюс»

ПАО «Т Плюс» — крупнейшая российская компания в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В Самарской области она объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах — Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Тольятти. В состав регионального филиала входят пять ТЭЦ и одна ГРЭС — Самарская ТЭЦ, Самарская ГРЭС, Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Новокуйбышевская ТЭЦ-1 и Сызранская ТЭЦ, — а также теплосетевые предприятия в городах присутствия.

Предприятие является одним из крупнейших работодателей региона: в Самарском филиале «Т Плюс» — более 3900 человек.

Энергокомпания активно сотрудничает с Самарским государственным техническим университетом. Для чего энергетики поддерживают образовательный процесс — в материале „Ъ-Наука“.

Тест-драйв для школьников

В СамГТУ, имеющем статус опорного вуза региона, действует теплоэнергетический факультет (ТЭФ). На четырех его кафедрах («Тепловые электрические станции», «Промышленная теплоэнергетика», «Теоретические основы теплотехники и гидромеханика» и «Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов») готовят профильных для «Т Плюс» специалистов. При участии компании «Т Плюс» на базе теплоэнергетического факультета работает проект «Школа молодого энергетика». Он призван помогать старшеклассникам и выпускникам школ определяться с выбором профессии. За прошлый год в программе поучаствовали 12 человек, восемь из которых впоследствии решили продолжить обучение по соответствующей специальности в вузе. По данным университета, около 90% выпускников «школы» поступают в Самарский политех.

В марте 2023 года «Т Плюс» объявил о сборе заявок на новый поток «Школы молодого энергетика». Для молодых людей были проведены лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями политеха, организованы посещения действующих электростанций.

Как отмечают в самарском филиале, некоторые старшеклассники еще со школы начинают заниматься научно-исследовательскими изысканиями. Таким ребятам специалисты предприятия помогают выбрать индивидуальный проект для защиты на школьной секции «Теплоэнергетика» в рамках ежегодной конференции СамГТУ «Дни науки».

«Тест-драйв» — еще один совместный проект Самарского технического университета и регионального филиала «Т Плюс». Проект представляет собой квест, в ходе которого школьники погружаются в университетскую жизнь и пробуют себя в качестве инженеров-энергетиков. Для этого абитуриентам предстоит пройти серию испытаний, подготовленных преподавателями университета и специалистами «Т Плюс».

Например, в учебной игре «Теплоцентраль» требовалось решать рабочие задачи, которые обычно выполняют сотрудники компании: строить тепловые сети и подключать к ним объекты, исправлять технологические неполадки, возникающие при эксплуатации. Таким образом, игра помогала сформировать навыки, полезные для будущих специалистов.

В 2023 году победителем «Тест-драйва» стал ученик 11 класса школы №64 г. о. Самара Никита Богданов. Он получил сертификат о целевом обучении в СамГТУ на теплоэнергетическом факультете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не исключено, что по окончании университета штат Самарского филиала «Т Плюс» пополнится новыми кадрами — выпускниками СамГТУ

Фото: ПАО «Т Плюс» Не исключено, что по окончании университета штат Самарского филиала «Т Плюс» пополнится новыми кадрами — выпускниками СамГТУ

Фото: ПАО «Т Плюс»

Инвестиции в знания

На базе ТЭФ в СамГТУ четыре года действует лабораторный комплекс, созданный «Т Плюс». Это первая совместная исследовательская площадка вуза и компании в регионе, которая позволяет молодым ученым заниматься наукой в сфере энергетики. В свою очередь, поиску новых идей для проектов призваны помочь и встречи студентов с представителями «Т Плюс», на которых действующие специалисты рассказывают о реальностях и существующих потребностях в отрасли.

В частности, одна из совместных разработок «Т Плюс» и Самарского университета уже доказала свою эффективность. Речь идет про мобильное приложение «Т+Мастер», призванное структурировать и передавать между разными подразделениями информацию о состоянии сетей, а также проведении на участках ремонтных работ. «Т+Мастер» стал первым российским мобильным предложением, созданным для оптимизации работ ремонтных бригад. Программу презентовали на международной научно-практической конференции «Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Атомная энергетика» в Екатеринбурге.

Примечательно, что для разработки приложения энергетики привлекли и студентов СамГТУ. Тестирование программы проходило в одном из сетевых районов «Предприятия тепловых сетей». При отработке нештатных ситуаций сотрудники через приложение формировали заявки на выполнение ремонта и готовили отчеты об устранении повреждений. По итогам тестирования в «ПТС» подтвердили удобство и функциональность мобильного приложения.

Технические разработки в СамГТУ поддерживают за счет участия в инженерных чемпионатах. Одним из таких является программа «CASE-IN» — международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей в области ТЭК. ПАО «Т Плюс» ежегодно выступает партнером этого инженерного чемпионата.

Отборочный этап соревнований состоялся в Самаре в апреле нынешнего года. Топ-менеджеры Самарского филиала «Т Плюс» вошли в состав экспертной комиссии, оценивавшей проекты конкурсантов. 11 студенческих команд вуза готовили и защищали проекты по выявлению дефектов тепломеханического оборудования, их предупреждению и устранению. Три сильнейшие команды СамГТУ вышли в региональный полуфинал. В дальнейшем они будут представлять вуз на инженерном чемпионате в Москве среди команд других российских университетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Т Плюс» Фото: ПАО «Т Плюс»

Возможности для студентов

Студентов теплоэнергетического факультета предприятие продолжает курировать вплоть до выпуска из университета. Руководители Самарского филиала ПАО «Т Плюс» традиционно входят в экзаменационную комиссию кафедры «Тепловые электрические станции». Например, в 2022 году на защите дипломных работ выпускники представили проекты по реконструкции и дальнейшему развитию Самарской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа и Новокуйбышевской ТЭЦ-1, а также таких теплоисточников, как котельная г. Когалым и ТЭС Новокуйбышевского НПЗ.

Члены комиссии высоко оценили качество проведенных исследований. По итогам практически все дипломные работы получили оценку «отлично», а представители «Т Плюс» выразили готовность трудоустроить выпускников.

Впрочем, это далеко не единственная возможность определиться с работой для студентов СамГТУ. В вузе ежегодно проводят ярмарки вакансий для учащихся старших курсов. В 2023 году там участвовал и «Т Плюс». Специалисты компании проконсультировали учащихся о вариантах трудо­устройства и условиях работы. Не исключено, что по окончании университета штат филиала пополнится новыми кадрами — выпускниками университета.

Так, в 2022 году 30 выпускников профильных вузов и колледжей приняты на работу на предприятия ПАО «Т Плюс» в Самарском регионе. Наибольшее число ребят трудоустроилось на Самарскую и Сызранскую ТЭЦ, а также «Предприятие тепловых сетей». Свой профессиональный путь на станциях они, как правило, начинают с должностей электрослесарь или машинист-обходчик.

«Энергокомпания всегда заинтересована в привлечении грамотных амбициозных молодых людей, желающих связать свою жизнь с большой энергетикой. В помощь новым сотрудникам на предприятии действуют различные корпоративные проекты, способствующие дальнейшему профессиональному росту», — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Галина Никонова.

Ознакомиться с вакансиями Самарского филиала «Т Плюс» можно на официальном сайте компании www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам (846) 279-64-57, 279-61-62.