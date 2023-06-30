Ставят инновации на поток

ПАО «Тольяттиазот» — один из крупнейших мировых производителей аммиака и минеральных удобрений. В Самарском регионе предприятие — социально ориентированный работодатель, ответственный природопользователь и серьезный налогоплательщик. Здесь трудится свыше четырех тысяч человек, реализовываются проекты федерального масштаба и внедряются собственные научные разработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тольяттиазот активно внедряет в производство собственные научные разработки. В активе ТОАЗа около 150 патентов и изобретений.

Фото: ТОАЗ Тольяттиазот активно внедряет в производство собственные научные разработки. В активе ТОАЗа около 150 патентов и изобретений.

Фото: ТОАЗ

На данный момент в активе ТОАЗа около 150 патентов. Этот показатель в разы больше, чем у других региональных предприятий. Зачем химический гигант инвестирует в изобретения и патенты? Как они помогают минимизировать влияние производственных процессов на окружающую среду? Об этом «Ъ-Науке» рассказал начальник отдела стандартизации и сертификации ТОАЗа, доктор технических наук, профессор Сергей Афанасьев.

Сергей Афанасьев, начальник отдела стандартизации и сертификации ТОАЗа, доктор технических наук, профессор

Фото: ТОАЗ

Ключевой компонент

Тольяттиазот — крупнейший в мире производитель аммиака. Ежегодно на предприятии выпускают более 3 млн тонн этого вещества. Аммиак считается важнейшим компонентом азотной промышленности. Он необходим сразу для нескольких отраслей экономики: аграрно-промышленного комплекса, добычи полезных ископаемых, производства холодильного оборудования.

Наряду с аммиаком на ТОАЗе производят карбамид и карбамидоформальдегидный концентрат (КФК). Продукция экспортируется более чем в 100 стран мира.

Стратегический инвестпроект Тольятти­азота сегодня — строительство портового терминала в Тамани (Краснодарский край). Правительство России включило проект в дорожную карту развития морских портов в Азовско-Черноморском бассейне. Терминал в Тамани станет частью нового южного логистического пути для обеспечения стабильных поставок аммиака и минеральных удобрений на внешние и внутренний рынки.

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Экология и эффективность

На ТОАЗе технологическими разработками занимаются почти 25 лет. В разные годы завод по количеству полученных патентов опережал не только другие предприятия, но и научные объединения. Объектами интеллектуальной собственности Тольяттиазота являются технологии, новые материалы и оборудование. На счету множество патентов на изобретения и товарные знаки. За счет этого на предприятии уже внедрили инновационный способ использования вторичных продуктов, образующихся в ходе производства. Примером этому является крупнотоннажная переработка углекислого газа.

Ранее в процессе синтеза аммиака его приходилось выбрасывать в атмосферу. Теперь же на основе СО2 выпускают метанол и карбамид. Продукт в больших объемах используется в нефтепереработке, а также в химической промышленности для синтеза других веществ.

По лицензиям ТОАЗа, основанных на двух патентах на изобретение, 300 тыс. тонн углекислого газа в год используется в качестве сырья на агрегатах по производству метанола ООО «Томет». Предприятие, расположенное в Ставропольском районе Самарской области, входит ныне в тройку основных российских производителей метанола.

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Общероссийским инновационным проектом может быть названо и создание на площадке ТОАЗа производства карбамидоформальдегидного концентрата марки КФК-85.

Внедрение смол на его основе используется при производстве древесно-стружечных плит и фанеры России на десятках деревообрабатывающих предприятий.

«Это помогло улучшить экономические показатели производителей и экологическую обстановку, исключить на них образование сотен тысяч тонн отходов, утилизируемых путем сжигания», — рассказывает Сергей Афанасьев.

Технологии в мир

Для российских производителей сегодня доступно ограниченное число площадок для обмена опытом и технологиями. Среди них отраслевые выставки и форумы. Их значение для участников рынка в условиях санкций и ограничений крайне возросло. Предприятия получают возможность оперативно узнавать и внедрять перспективные инновации. Важно и то, что российские ученые могут защищать свои права на изобретения за счет патентов.

Свои перспективные инновационные проекты ПАО «ТОАЗ» представил на прошедшем в марте Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед».

Предложение по нейтрализации сероводорода и способам его использования удостоилось золотой медали салона, а инновационное решение в сфере комплексных азотных удобрений пролонгированного действия — бронзовой.

В чем выгода завода от данных разработок? Это расширение ассортимента выпускаемой продукции и новые возможности для сотрудничества.

На «Архимеде» Тольяттиазот в разные годы был удостоен 28 медалей различного достоинства, что стало рекордом среди региональных компаний и вузов.

В апреле в Санкт-Петербурге прошел форум «Лидеры России и стран СНГ: газ и химия». Мероприятие имело международный статус. Участниками его стали 40 компаний из 27 стран, в том числе Индии и Китая. ТОАЗ представил там ряд своих разработок. Среди них реализованные инновации по совершенствованию агрегатов аммиака, создание жаропрочных сплавов нового поколения для производства реакционных труб к печам риформинга с улучшенными параметрами, а также усовершенствованную технологию по выработке метанола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реализованный проект ТОАЗа по использованию углекислого газа в производстве метанола был представлен на международном форуме «Лидеры России и стран СНГ: газ и химия»

Фото: ТОАЗ Реализованный проект ТОАЗа по использованию углекислого газа в производстве метанола был представлен на международном форуме «Лидеры России и стран СНГ: газ и химия»

Фото: ТОАЗ

Как поясняет Сергей Афанасьев, интерес участников рынка к инновациям логичен. «Крупные промышленные предприятия ведут производственную деятельность, строго следуя принятой «зеленой» повестке, последовательно минимизируя воздействие на окружающую среду. Разработка и внедрение перспективных инноваций — постоянная составляющая деятельности завода. Контакты с представителями крупнейших компаний химического и нефтегазового сектора подтвердили их интерес к идеям и успешному опыту реализации «зеленых» технологий ТОАЗа. Это стимулирует нас на развитие инновационной деятельности», — говорит ученый.

Потенциал разработок Тольяттиазота высоко оценили и в руководстве Роспатента, предложившего свое содействие в продвижении перспективных тоазовских инноваций.

Командная работа

Успех научных центров в продвижении патентов, по мнению Сергея Афанасьева, достигается благодаря привлечению широкого круга высококвалифицированных специалистов завода.

«Продукция патента должна соответствовать трем критериям — новизне, высокому изобретательскому уровню и промышленной применимости. Важно, чтобы в результате ее внедрения появилась экономическая выгода и экологический эффект. От получения патента до внедрения — большой путь, и без слаженной работы всей команды предприятия его не пройти», — поделился руководитель отдела стандартизации и сертификации ТОАЗа.

Анастасия Гримашевич