Точка роста для высшей школы

В 2023 году в Самаре начнут проектировать международный межвузовский кампус. Он станет для региона наиболее масштабным проектом в сфере образования и науки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Федеральный бюджет и частные инвесторы вложатся в строительства самарского кампуса

Фото: ssau.ru Федеральный бюджет и частные инвесторы вложатся в строительства самарского кампуса

Фото: ssau.ru

В 2021 году президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству обеспечить строительство сети университетских кампусов.

Как рассчитывают в федеральном правительстве, кампусы станут многофункциональными пространствами, которые повысят в стране уровень образования и научно-исследовательской работы. Новые комплексы будут включать коворкинги, учебные аудитории, технопарки, спортсооружения, библиотеки, места для проживания студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. В правительстве полагают, что новые кампусы позволят привлекать в российскую науку талантливых молодых людей.

Город будущего у «Солидарность Арены»

В федеральном бюджете на реализацию идеи предусмотрели выделение до 103 млдр руб. Разработкой концепций и выбором площадок для кампусов занимаются власти субъектов Федерации. В своих заявках они должны были доказать научный и образовательный потенциал региона, просчитать схему софинансирования строек с помощью концессионеров. Лучшие проекты отбирает межведомственная правительственная комиссия.

Подготовкой концепции кампуса занялись и в Самарской области. Строить объект собрались на территории, прилегающей к футбольному стадиону «Солидарность Самара Арена».

В декабре прошлого года заявка от Самарской области прошла федеральный отбор. Таким образом, на данный момент регион оказался в числе 17 субъектов, где одобрено строительство масштабного объекта.

Кампусы будут строить в Томске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Новосибирске, Уфе, Перми, Южно-Сахалинске, Иванове, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, на Федеральной территории Сириус и в Самаре. Всего же заявки поступили от 34 регионов.

На данный момент известны предварительные параметры самарского кампуса. Пользоваться инфраструктурой нового объекта смогут семь самарских вузов, в том числе национальный исследовательский университет им. С. П. Королева, СамГТУ, СамГМУ, СамГУПС, СГЭУ и ПГУТИ. Еще одним резидентом территории станет межрегиональный научно-образовательный центр «Инженерия будущего». Сегодня он объединяет шесть регионов: Самарскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тамбовскую область, Мордовию и Чувашию.

По информации министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, кампус займет территорию в 17 га. Весь комплекс рассчитан на 5 тыс. учебных мест, но возможно дальнейшее расширение еще на 3 тыс. мест с усилением научной и образовательной базы, уточняют в ведомстве. На площадке запроектируют бизнес-инкубаторы, творческие мастерские, культурное пространство с парком.

Уже определена специализация самарского кампуса. На его базе будут вести научно-технические исследования в сфере информационных технологий. Для этого в правительстве привлекают к участию в проекте региональные ИТ-компании в качестве индустриальных партнеров. Это обеспечит взаимодействие высшей школы и предприятий. Студенты смогут проходить стажировки и заниматься исследованиями для решения конкретных бизнес-задач.

По мнению ректора Самарского университета им. Королева Владимира Богатырева, кампус может стать «пространством для развития инноваций». Подготовкой специалистов в сфере информационных технологий там будут заниматься не только вузы.

Сбер намеревается открыть в кампусе центр подготовки кадров для цифровой экономики «Школа 21». Комплекс «Вега» для одаренных детей там же анонсировал федеральный образовательный центр «Сириус».

Рядом с территорией кампуса может появиться жилая застройка с социальной инфраструктурой — детскими садами и школой. Девелопером выступит московская группа компаний «ПИК».

Объект реализуют на основе государственно-частного партнерства. Концессионером станет ООО «ПроКампус №1», входящее в государственную корпорацию ВЭБ. РФ.

Компания подписала соглашение о создании кампуса с правительством Самарской области 16 июня.

Кампус с соучастием

Объект спроектируют с учетом предложений научного сообщества, студентов и жителей Самары.

В апреле 2023 года министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил о новой схеме реализации самарского объекта — соучаствующем проектировании. Техническое задание на строительство обещают разработать на основе предложений от заинтересованных сторон. Это студенты, ученые, преподаватели, а также представители регионального бизнеса.

Как пояснил „Ъ-Наука“ Владимир Богатырев, проектирование объекта начнется в этом году, плановый срок получения положительного заключения госэкспертизы — 2024 год. «В эксплуатацию кампус планируется сдать в 2027 году», — говорит ректор Самарского университета.