СамГМУ начал серийный выпуск эндопротезов

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России начал серийный выпуск инновационных керамических эндопротезов. Они были созданы специалистами Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ. Ранее университет получил регистрационное удостоверение на эту разработку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СамГМУ Фото: СамГМУ

Серийные эндопротезы будут выпускать по заявкам от медучреждений в НИИ «Бионики и персонифицированной медицины» СамГМУ в центре серийного производства университета.

Одно из ключевых преимуществ таких эндопротезов в том, что они обладают адаптивной анатомической конструкцией, наиболее похожей на естественный сустав.

Серийно будут выпускать эндопротезы суставов кисти и стопы. Они используются для эндопротезирования при таких заболеваниях, как артроз и посттравматические изменения сустава.

Также ученые СамГМУ продолжают выпуск индивидуальных костных имплантатов. За счет биологического происхождения конструкция обладает свойствами естественных костных тканей, поэтому восстановление утраченных участков кости происходит безопасно и физиологично. Разработкой и производством индивидуальных имплантатов занимается НИИ «БиоТех» СамГМУ.

Технология изготовления имплантатов запатентована и применяется для восстановления костной ткани у пациентов после травм и различных заболеваний. В ходе операции имплантат встраивают в структуру кости. Затем поврежденный участок замещается собственной костной тканью пациента, сообщают в Самарском медуниверситете.

В сентябре 2022 года этот метод испытали в московской ГКБ им. С. С. Юдина. Там успешно провели 15 операций по замене пяточной кости имплантатами, созданными самарским вузом. Было выявлено, что биоимплантат приживается, опорные функции стопы восстанавливались.

Сегодня линейка биоинженерной продукции СамГМУ, используемой в ортопедии, травматологии, стоматологии и других направлениях медицины, содержит около 200 вариантов серийных и индивидуальных биоимплантатов.