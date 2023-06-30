Ученые из Тольятти создают легкие сплавы для промышленности и медицины

Осенью 2023 года в Тольяттинском государственном университете начнут серийное производство медицинских изделий из магниевых сплавов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

Партнером вуза в проекте выступит ООО «Медицинская торговая компания» из Санкт-Петербурга.

Изделия из магниевых сплавов будут применять для изготовления имплантатов и стентов в травматологии, ортопедии, стоматологии и кардиологии. Сплавы на основе магния могут растворяться в организме с заданной скоростью, не причиняя вреда здоровью. Соответственно такие имплантаты не требуется извлекать, в отличие от конструкций из титана или нержавеющей стали.

Еще одним перспективным направлением для применения магниевых сплавов в ТГУ считают автомобильную, авиационную и космическую промышленность. Ученые университета разработали сверхпрочный сплав с высокой температурой воспламенения (свыше 1000 °С).

Технология его получения запатентована. Владельцем авторских прав, помимо ТГУ, является ООО «Соликамский опытно-металлургический завод», который будет заниматься производством нового сплава.

Исследованиями в области сплавов в ТГУ занимаются с 2005 года. В 2020 году университет стал инициатором создания консорциума «Новые технологии для магниевых сплавов». В него входят Институт проблем сверхпластичности металлов РАН (Уфа), Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН (Томск), Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ), ООО «Соликамский опытно-металлургический завод».