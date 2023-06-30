В Самарской области появится кластер беспилотной авиации

Для этого в регионе организуют полный цикл производства летательных аппаратов — от разработки до обслуживания. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.



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В областном правительстве заявляют, что уже обсуждают создание кластера с инвестором — компанией «Транспорт будущего», которая намерена наладить серийный выпуск беспилотников в особой экономической зоне «Тольятти».

Предполагается, что выпускаемые в Самарской области беспилотные летательные аппараты (БПЛА) будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве и транспортной сфере, а также для решения задач широкого спектра. Плановый объем выпуска грузовых беспилотников составит несколько тысяч в год.

Для запуска кластера в регионе могут ввести экспериментальный правовой режим в сфере БПЛА. Это позволит оперативно апробировать новые технологии.

В марте 2023 года в Минэкономразвития РФ поступила региональная заявка на ввод экспериментального правового режима для летательных аппаратов. После утверждения заявки в области введут особые правила для летных испытаний по выделенным транспортным коридорам, в том числе над акваторией Волги.

Предполагается, что участниками кластера станут региональные вузы, имеющие разработки в сфере беспилотников, представители заинтересованного бизнес-сообщества, высокотехнологичные компании, а также межрегиональный научно-образовательный центр «Инженерия будущего».