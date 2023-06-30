Экономист Андрей Мовчан вышел из российского гражданства

Экономист и основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan’s Group Андрей Мовчан отказался от российского гражданства. Об этом сообщил он сам в социальных сетях. С 2020 года Андрей Мовчан живет в Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Мовчан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Мовчан

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Моя дорогая, когда-то любимая! Я не поверил бы, что с нами может так случиться. Но — случилось»,— сообщил господин Мовчан в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

К посту он прикрепил фотографию справки из посольства России в Великобритании. Решение разрешить Андрею Мовчану выйти из гражданства России датировано 27 июня.

Андрей Мовчан уехал из России в 2020 году. Сейчас он живет в Лондоне. В книге «Английский завтрак» он также говорил о наличии гражданства Кипра. По словам Андрея Мовчана, он с семьей получил кипрский паспорт в 2014 году.

В интервью Forbes в 2022 году Андрей Мовчан сказал, что нынешний путь России представляется ему как «некий гибрид Ирана и Северной Кореи».

После февраля 2022 года о выходе из российского гражданства заявили инвестор Тимур Турлов, основатель компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, инвестор Юрий Мильнер, основатель компании Revolut Николай Сторонский, основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков. По данным Forbes, от российского гражданства мог отказаться миллиардер Игорь Макаров, основатель и глава энергетической компании «Арети», однако сам он об этом не говорил.

Анастасия Ларина