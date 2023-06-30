В Приангарье осуждены члены банды, похитившей владельцев золотого рудника

Городским судом города Бодайбо Иркутской области вынесен приговор в отношении двух местных жителей — Олега Демидова и Николая Маслова, признанных виновными в похищении людей, вымогательстве, а также незаконном хранении боеприпасов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, мужчины ранее спланировали и осуществили похищение руководителей организации, занимающейся добычей золота, с целью незаконного получения прав на 50% доли в уставном капитале и части дохода их фирмы.

«Для этого они привлекли знакомых на автотранспорте, не осведомляя их о преступных намерениях. В августе 2021 года злоумышленники на одной из дорог в Бодайбо заблокировали автомобиль двух учредителей фирмы и начальника службы безопасности, после чего вывезли их на производственную базу. Там они угрожали бизнесменам, применяли к ним физическую силу, пока их требования по передаче доли в уставном капитале золотодобывающего предприятия не были выполнены»,— отмечается в сообщении ведомства.

Как уточняет пресс-служба регионального СКР, в октябре 2021 года преступники были задержаны. При обыске в доме у одного из них найдены боевые патроны калибра 7,62 мм. Решением суда организаторы преступления приговорены к лишению свободы на сроки шесть и семь лет с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима. Им также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Влад Никифоров, Иркутск