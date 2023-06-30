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За некачественное строительство школы в Рыбинске с подрядчика требуют почти 150 млн

Управление строительства администрации Рыбинска требует взыскать 147,8 млн руб. с подрядчика ООО «Техмонтаж», который занимался строительством школы на улице Тракторная. Иск подан в Арбитражный суд Ярославской области.

Школа на улице Тракторная

Школа на улице Тракторная

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Школа на улице Тракторная

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Истец приводит обоснование суммы в 147,8 млн руб., указывая, что 92,58 млн руб. — это стоимость некачественно выполненных строительных работ, а 55,22 млн — стоимость ремонтно-восстановительных работ. Ответчиком по иску является ООО «Техмонтаж», которое было исполнителем муниципального контракта на строительство школы стоимостью 656,6 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», новая школа на улице Тракторная в Рыбинске была открыта 1 сентября 2020 года. В ней проходят обучение 786 школьников. Уже в ноябре 2020 года в здании школы появились трещины. Изначально появление трещин на деформационных швах объясняли изменением температурного режима и не называли процесс критичным.

Однако в феврале 2022 года прямо на совещании по поводу дефектов при строительстве школы был задержан директор ООО «Техмонтаж» Вячеслав Меньшиков. На суде по мере пресечения стало известно, что он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В иске о взыскании 147,8 млн уголовное дело в отношении директора ООО «Техмонтаж» также упоминается. В управлении строительства указывают, что генеральный директор подрядной организации обвиняется в причинении материального ущерба заказчику работ на сумму в 45,1 млн руб.

В рамках поданного иска администрация Рыбинска пыталась принять обеспечительные меры и арестовать имущество ООО «Техмонтаж» в Ярославле. При этом истцы ссылались на то, что «хозяйственная деятельность обществом не ведется, денежные средства на счетах общества отсутствуют». Но суд в обеспечении по иску отказал. Очередное заседание по делу о взыскании миллионов за некачественную стройку школы назначено на 17 июля.

Андрей Иванов

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