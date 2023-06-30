Воспитание лидерством

Редактор «Коммерсантъ Business Guide»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

Когда работал над этим номером, вспомнил случай из глубокого детства. Было это во втором классе. У нас в классе выбирали командиров октябрятских звездочек. Был такой период в нашей истории: первоклашек принимали в октябрята, более старших школьников — в пионеры, а старшеклассников — в комсомольцы.

Так вот, класс поделили на «звездочки» (по пять человек в каждой), к ним выбирали командиров. Поскольку мы уже тогда понимали, что командовать —

это здорово, то многие, особенно мальчишки, хотели быть во главе звездочек. Но случилось страшное — меня не выбрали. Помню, я очень сильно расстроился: мол, как же так, чем я хуже Саши, Сережи, Вовы? И уж точно я лучше Светы (последнюю «звездочку» в классе возглавила девчонка, что нанесло просто сокрушительный удар по моему восьмилетнему самолюбию). Помню, классная успокоила меня, пообещав, что на следующий год меня точно выберут.

Не выбрали.

Прошли годы. На общем собрании перед десятым классом (а мы тогда учились в школах 10 лет) решали вопрос о том, кто возглавит школьный комитет комсомола.

Я был на хорошем счету у педсостава, директор предложила мою кандидатуру.

Я гордо встал со стула, искренне поблагодарил за оказанную честь и… взял самоотвод. «Как же так, Андрей, — говорили мне. — Ты не хочешь оправдать оказанное тебе высокое доверие? Боишься ответственности?» «Нет, — говорю. — Просто собираюсь поступать

в университет. Надо будет много заниматься. Времени на общественную жизнь совсем не останется». Самоотвод приняли. Главным комсоргом школы назначили одноклассницу Светку (ту самую). Она была счастлива.

И в чем же мораль, спросите вы? А мораль простая: хорошо, когда у лидера есть искреннее желание быть первым и вести за собой. Еще лучше, когда такой лидер понимает не только зачем ему это, но и что он может дать (или не дать) окружающим людям. И вовремя принять верное решение. Так вот, большинство текстов из нашего нового приложения как раз об этом.