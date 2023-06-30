Госдума изменит закон об усыновлении и опеке после смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли поправки в отдельные законодательные акты по вопросам защиты прав детей, касающиеся усыновления. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина во время выступления в парламенте, заявляя о необходимости изменения законодательства, рассказала о смерти шестилетнего мальчика из Екатеринбурга Далера Б., воспитывавшегося в приемной семье.

«Вы, наверняка, знаете о жуткой трагедии, которая произошла в Екатеринбурге, где поисковики нашли в сумке на территории гаража тело шестилетнего мальчика, а мальчик воспитывался в опекунской семье. Семья эта взяла под опеку шестерых детей. При этом мальчик пропал несколько назад. И органы опеки тоже скрывали этот факт, подтвердили, что мальчик потерялся только три дня назад. Только один этот факт говорит нам о том, что необходимо менять существующую систему устройства детей в семьи»,— отметила госпожа Останина.

По ее мнению, потенциальным опекунам необходимо проходить социально-психологическое обследование перед тем, как принять в свою семью ребенка из спецучреждения. «Если бы эту мамашку (из Екатеринбурга,— «Ъ-Урал»), простите, в начале обследовали профессионалы, они понимали бы, куда отдают ребенка. Мы очень ждем этих методик для того, чтобы были единые стандарты»,— добавила она.

Законодательно планируется ограничить число опекаемых детей в одной семье. Кроме того, предлагается снять запрет на повторное усыновление ребенка в течение года. Также власти предлагают расширить полномочия органов опеки и попечительства.

Информация об исчезновении в Екатеринбурге шестилетнего Далера Б. появилась на страницах поисковых отрядов и в СМИ 26 июня. Накануне, 29 июня, СУ СКР по Свердловской области сообщило, что ребенка нашли мертвым. Его тело находилось в сумке на территории гаражного комплекса. По данным силовиков, ребенок скончался еще несколько месяцев назад.

Возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ) и халатности, повлекшей по неосторожности смерть малолетнего (ч.2 ст.293 УК РФ). В совершении убийства подозревается опекун.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте