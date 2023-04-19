Мусорному полигону в Скоково вернут деньги за сломанную станцию очистки фильтрата

Второй арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Нефтегазсервис» по делу о сломанной станции очистки фильтрата, закупленной АО «Скоково» для мусорного полигона. Решение опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станция очистки фильтрата

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Станция очистки фильтрата

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ООО «Нефтегазсервис» в декабре 2019 года заключило договор с АО «Скоково» об установке на мусорном полигоне под Ярославлем станции очистки фильтрата. Однако спустя неделю после установки на станции случились первые поломки, а потом объект и вовсе был законсервирован. Арбитражный суд Ярославской области посчитал, что подрядчик «Нефтегазсервис» не смог исполнить договор и обязал вернуть АО «Скоково» уплаченные за установку станции 82,3 млн руб., а также выплатить 823 тыс. руб. штрафа и 4,9 млн руб. процентов за период с 10 августа 2021 года по 31 марта 2022 года.

Арбитражный суд удовлетворил иск мусорного полигона 14 декабря 2022 года, но подрядная организация обжаловала решение. 18 апреля 2023 года второй арбитражный апелляционный суд оставил жалобу ООО «Нефтегазсервис» без удовлетворения. Таким образом, решение о возврате денег за неработающую станцию очистки фильтрата вступило в законную силу.

Андрей Иванов