Трамп: мятеж Пригожина несколько ослабил Путина и создал предпосылки для переговоров

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что мятеж основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина «несколько ослабил» президента России Владимира Путина. Об этом господин Трамп заявил в интервью Reuters. По его мнению, это создает предпосылки для переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Reba Saldanha/File Photo, Reuters Дональд Трамп

Фото: Reba Saldanha/File Photo, Reuters

«Вы можете сказать, что он еще там, что он все еще силен, но он точно, я бы сказал, несколько ослаблен, как минимум в умах многих людей»,— сказал Дональд Трамп.

По мнению экс-президента, США нужно воспользоваться сложившейся ситуацией и попытаться урегулировать конфликт России и Украины путем переговоров. При этом господин Трамп допустил, что Киеву, возможно, придется уступить часть территории России. Хотя украинцы, по его мнению, своей активной борьбой «заслужили большой кредит» в условиях мирного соглашения. По его мнению, за Украине должна достаться большая часть территорий, которые ВСУ удаться отбить.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву. К утру 24 июня его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Вечером в тот же день пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он договорился об урегулировании конфликта: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Минск.

По данным Russian Field, доля выступающих за прекращение СВО и переход к мирным переговорам россиян составляет 44% и почти равняется числу сторонников продолжения боевых действий. По данным опроса, 64% опрошенных одобрили бы решение президента о наступлении на Киев — это рекордное значение за все время исследований команды. При этом переход к мирным переговорам положительно расценило бы 72% опрошенных.

Подробнее об исследовании, посвященном отношению россиян к СВО,— в материале «Ъ» «Привычная военная операция».

Олеся Павленко