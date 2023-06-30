Операторы попросили разрешить им поднимать тарифы на связь на 5% выше инфляции

Операторы мобильной связи попросили правительство разрешить им ежегодно поднимать тарифы на связь на уровне, превышающем инфляцию на 5%. Это необходимо для модернизации сетей, обеспечивающих стабильную работу сетей. Об этом «Ъ» сообщили источники в отрасли.

Представители операторов мобильной связи попросили об этом на сессии по обсуждению развития отрасли связи до 2035 года, которую 20 июня провел премьер России Михаил Мишустин. Инициативу выдвинула рабочая группа по фиксированной связи, уточнили «Ъ» в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

В Минцифры сообщили, что ознакомились с прогнозом операторов о росте тарифов на связь на 5% в год к уровню инфляции. При этом, как сообщили в ведомстве, индексация тарифов возможна только при выполнении нескольких условий. Операторы должны обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует доступность услуг связи для всего населения, пояснили в Минцифры. Также рост должен быть плавным и поэтапным. По словам собеседника «Ъ» в Минцифры, правительство также может потребовать у операторов подписать обязующие инвестиционные соглашения.

Формально в России не установлены ограничения на тарифы на услуги связи. Однако сейчас действует рекомендация ФАС об ограничении повышения цен на связь уровнем инфляции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Связь преодолевает инфляцию».

Олеся Павленко