Спасатели нашли потерявшихся в горах КЧР восьмерых туристов

Спасатели обнаружили группу туристов из Краснодарского края из восьми человек, которая перестала выходитьна связь в Карачаево-Черкесии (КЧР). Медицинская помощь им не понадобилась, сообщили в региональном МЧС.

В незарегистрированной группе было 19 человек. Вчера, 29 июня, стало известно, что группа потерялась при спуске с Софийских озер в поселок Архыз. Туристы разделились и пошли в разных направлениях. Первая группа из восьми человек перестала выходить на связь, вторую группу из 11 человек спасатели нашли на спуске.

К поискам привлекли четырех человек и две единицы техники. «Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали спасатели... Все они отдыхали в одном из палаточных лагерей поселка Архыз»,— говорится в пресс-релизе МЧС.

Лаура Кеффер