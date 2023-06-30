В Липецкой области осужденный в колонии до смерти избил майора ФСИН

Осужденный в исправительной колонии Липецкой области избил майора внутренней службы, тот от полученных ранений умер. ФСИН проводит проверку, руководство ведомства представило погибшего сотрудника к госнаграде за проявленное мужество.

Инцидент произошел 28 июня в ИК-6, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального управления ФСИН. Нападавшим был 26-летний осужденный за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Он ударил начальника отряда отдела по воспитательной работе, когда тот вел его в штрафной изолятор.

«Осужденный нанес два удара металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Офицер сумел задержать и удерживать преступника до прибытия помощи. В дальнейшем сотрудник был госпитализирован, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался»,— говорится в пресс-релизе.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении осужденного по ст. 105 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) и ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества) УК РФ.

Лаура Кеффер