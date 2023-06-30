Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Липецкой области осужденный в колонии до смерти избил майора ФСИН

Осужденный в исправительной колонии Липецкой области избил майора внутренней службы, тот от полученных ранений умер. ФСИН проводит проверку, руководство ведомства представило погибшего сотрудника к госнаграде за проявленное мужество.

Инцидент произошел 28 июня в ИК-6, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального управления ФСИН. Нападавшим был 26-летний осужденный за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Он ударил начальника отряда отдела по воспитательной работе, когда тот вел его в штрафной изолятор.

«Осужденный нанес два удара металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее 10 ударов кулаками по голове. Офицер сумел задержать и удерживать преступника до прибытия помощи. В дальнейшем сотрудник был госпитализирован, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался»,— говорится в пресс-релизе.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении осужденного по ст. 105 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) и ст. 321 (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества) УК РФ.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...