Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «2032 год. Политики-консерваторы в США победили и все-таки воздвигли стену на границе с Мексикой, а заодно выслали из страны всех иммигрантов. Теперь работу, которую раньше выполняли гастарбайтеры, делают роботы…

Чарльз (Джек Уайтхолл) эксплуатирует своего Ч2 (Джек Уайтхолл) в хвост и гриву: пока хозяин сидит дома на диване и рубится в стрелялки, робот ходит за него на работу, шуршит по хозяйству, а главное, знакомится и ухаживает за девушками. И только когда дело доходит до секса, за дело берется сам Чарльз и дарит избранницам "пять минут в раю". С очередной такой избранницей, Элейн (Шейлин Вудли), все идет по проверенному сценарию, пока — в довольно унизительном для Чарльза контексте — не выясняется, что она не так проста. Девушка ходит на свидания с мужчинами, чтобы разводить их на дорогие подарки, но в постель с ними ложится Э2 (Шейлин Вудли), которая, так же как Ч2, в перерывах исполняет роль прислуги своей капризной и эгоцентричной владелицы.

Из-за путаницы с адресом Ч2 и Э2 оказываются на свидании друг с другом и в результате пятичасового механического секс-марафона друг в друга влюбляются. Они решают бросить своих хозяев и сбежать в Мексику, где, по слухам, у роботов такие же права, как у людей. Настоящие Чарльз и Элейн, естественно, не могут примириться с таким предательством, поэтому устремляются в погоню».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Испытание шутками».