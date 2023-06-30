Прокатная десятка

29 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых американская фантастическая комедия «(Не)идеальные роботы» и японская мелодрама «Личная жизнь». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
(Не)идеальные роботы
- Режиссеры: Каспер Кристенсен, Энтони Хайнс
- В ролях: Шейлин Вудли, Джек Уайтхолл, Пол Руст, Николас Рутерфорд
- Жанр: фантастика, мелодрама, комедия / США / 93 мин.
- В прокате: с 29 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «2032 год. Политики-консерваторы в США победили и все-таки воздвигли стену на границе с Мексикой, а заодно выслали из страны всех иммигрантов. Теперь работу, которую раньше выполняли гастарбайтеры, делают роботы…
Чарльз (Джек Уайтхолл) эксплуатирует своего Ч2 (Джек Уайтхолл) в хвост и гриву: пока хозяин сидит дома на диване и рубится в стрелялки, робот ходит за него на работу, шуршит по хозяйству, а главное, знакомится и ухаживает за девушками. И только когда дело доходит до секса, за дело берется сам Чарльз и дарит избранницам "пять минут в раю". С очередной такой избранницей, Элейн (Шейлин Вудли), все идет по проверенному сценарию, пока — в довольно унизительном для Чарльза контексте — не выясняется, что она не так проста. Девушка ходит на свидания с мужчинами, чтобы разводить их на дорогие подарки, но в постель с ними ложится Э2 (Шейлин Вудли), которая, так же как Ч2, в перерывах исполняет роль прислуги своей капризной и эгоцентричной владелицы.
Из-за путаницы с адресом Ч2 и Э2 оказываются на свидании друг с другом и в результате пятичасового механического секс-марафона друг в друга влюбляются. Они решают бросить своих хозяев и сбежать в Мексику, где, по слухам, у роботов такие же права, как у людей. Настоящие Чарльз и Элейн, естественно, не могут примириться с таким предательством, поэтому устремляются в погоню».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Испытание шутками».
Время расплаты
- Режиссер: Майкл Обловитц
- В ролях: Доминик Перселл, Кейт Босворт, Мэл Гибсон, Ник Стал, Ариэль Рэйсин
- Жанр: триллер / США / 104 мин.
- Слоган: «Правосудие настигнет каждого»
- В прокате: с 29 июня
Кинопрокатчик «Global Film»: «Том Моран — детектив, которому нечего терять. Он смертельно болен и настроен уйти в отставку с максимальной пользой для своей семьи — погибнуть на службе. Он связывается с опасными людьми, чтобы подстроить собственную смерть, однако впутывается в еще более глубокий заговор. Оказывается, не только он мечтает использовать систему: верхушка полиции также замешана в грязных делах. Что ж, теперь у Тома просто нет выбора: перед смертью он должен сделать нечто действительно важное для города и закона».
Личная жизнь
- Режиссер: Кодзи Фукада
- В ролях: Фумино Кимура, Вин Морисаки, Кэнто Нагаяма, Томорово Тагути
- Жанр: мелодрама, драма / Япония / 123 мин.
- В прокате: с 29 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «Возбуждение героев в этот солнечный полдень в предвкушении вечеринки по случаю дня рождения отца семейства Фукада подчеркивает рассыпанными по кадру крошечными нарядными пятнами — красный, рыжий, розовый, цвет морской волны. Одно из них — желтая детская панамка, что сушится на балконе. А когда праздник отгуляет — с совершенно феллиниевскими монашками, поющими караоке,— эта самая панама из цветового пятна, создающего настроение, превратится в деталь, говорящую все о состоянии персонажа в кадре. Ее обладатель, шестилетний мальчишка, в разгар вечеринки поскользнется в ванной и разобьется насмерть. Наутро мы увидим его мать и одинокую панаму над ней на вешалке. На женщине желтые брюки, но по мере того, как она удаляется прочь от камеры вглубь кадра, за счет смены внутрикадрового освещения брюки из желтых становятся серыми: вот так деликатно работает Фукада с цветом и повествованием.
Погибший мальчик был чемпионом по реверси, популярной в Японии игре наподобие шашек. Реверси — один из сквозных мотивов фильма, и сценарий Фукады выстроен реверсивно. Мы не столько узнаем, что станет с героями, сколько — что с ними было прежде».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Огоньки большого города».
Больше, чем люди
- Режиссер: Эйприл Маллен
- В ролях: Робби Амелл, Джордана Брюстер, Симу Лю, Сэм Уортингтон, Алисия Санс
- Жанр: фантастика, триллер / Канада / 95 мин.
- Слоган: «Они скрытая угроза»
- В прокате: с 29 июня
Кинопрокатчик «Каропрокат»: «Недалекое будущее. Человечество, презрев законы бытия, избавилось от страха потери близких. Теперь есть андроиды, способные воспроизвести облик любимых людей. Фэй недавно потеряла мужа и решила воспользоваться достижением цивилизации. Однако, агент по надзору за интеллектом машин замечает нестандартное поведение ее андроида.
Что это? Непостижимая игра искусственного разума или страстное желание стать человеком и завоевать сердце Фэй?»
Дыхание
- Режиссер: Роман Каримов
- В ролях: Антон Батырев, Ирина Горбачева, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак
- Жанр: драма / Россия / 100 мин.
- Слоган: «Это коснулось каждого»
- В прокате: с 22 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Вот, скажем, главный герой фильма Виктор (Антон Батырев): когда-то он работал хирургом, но бросил из-за того, что врачам мало платят, и ушел в околомедицинский бизнес — стал продавать больницам импортное оборудование. Большие деньги не очень хорошо сказались на человеческих качествах Виктора и его друга и делового партнера Михаила (Даниил Воробьев): они позволяют себе буянить в самолетах, а Миша — еще и изменять жене (Евгения Храповицкая). Однако когда мать Виктора (Галина Сазонова) попадает в больницу, а герой в результате череды случайностей оказывается заперт там вместе с коллективом и пациентами, друзья быстро мобилизуются и начинают помогать людям.
Помощь эта заключается, например, в раздобывании ПЦР-тестов (в больнице их, разумеется, нет), перекидывании мешков с ними, замаскированных под мусорные, через забор и проведении Виктором, несколько лет не бравшим в руки скальпель, успешных операций, несмотря на протесты главврача-бюрократа (Сергей Лысов), а также в придумывании способов подключать больных к ИВЛ без интубации. Эта вполне рутинная процедура почему-то вызывает у авторов и героев, профессиональных медработников, священный ужас. Ах да, кроме прочего Михаил, пометавшись между законной супругой и любовницей (Вера Шпак), переосмысливает свое поведение и возвращается в лоно семьи».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «На несвежем дыхании».
Мое преступление
- Режиссер: Франсуа Озон
- В ролях: Надя Терешкевич, Ребекка Мардер, Изабель Юппер, Фабрис Лукини, Дэни Бун, Андре Дюссолье
- Жанр: комедия, драма, криминал, детектив / Франция / 102 мин.
- В прокате: с 22 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «На второстепенных и предельно характерных ролях выступают Изабель Юппер и Андре Дюссолье, Дани Бун и Фабрис Лукини, но главные партии отданы совсем юным актрисам Наде Терешкевич и Ребекке Мардер… У Озона они изображают практически самих себя — Мадлен и Полин, двух эмансипе, тщетно пытающихся преуспеть каждая в своей области: Мадлен мечтает о подмостках "Комеди Франсез", Полин — о карьере адвоката. Но миром, увы, правят мужчины, сплошь мизогины и негодяи. На очередном прослушивании у знаменитого продюсера, пригласившего ее к себе на шикарную виллу в Нёйи, Мадлен подвергается жесточайшему харассменту, сбегает в слезах — жаловаться товарке и жениху, к слову, не спешащему из-за ее бедного происхождения просить руки и сердца. Продюсера тем временем находят мертвым, а рядом — изящный дамский револьвер. Подозрение, естественно, падает на Мадлен. Полин решает помочь подруге и дебютировать в суде присяжных. Тут-то и начинается самое интересное.
Криминальную драму, логично перетекающую в редкий для французского кино процедурал, Озон с удовольствием превращает в театр абсурда, а объектом злой иронии становится не столько патриархат — что с него взять, он погряз в собственных пороках и, по всеобщему мнению, обречен,— сколько племя молодое, незнакомое».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Суд бульварной истории».
Копенгагена не существует
- Режиссер: Мартин Сковбьерг
- В ролях: Анжела Бундалович, Йонас Хольст Шмидт, Златко Бурич, Вильмер Триер Бреггер
- Жанр: драма / Дания / 99 мин.
- В прокате: с 22 июня
Кинокритик Михаил Трофименков: «Сандер (Йонас Хольст Шмидт) и Ида (Анжела Бундалович) случайно встретились взглядами на улице и — поверим в этом на слово режиссеру — полюбили друг друга такой любовью, какая только в сказках бывает. Сказки жестоки. В одно ужасное утро Сандер проснулся в их загородной халупе на берегу прекрасной реки и не нашел Иду рядом с собой.
Интрига вырисовывается не сразу, по фрагментикам. Сковбьерг выбирает мозаичную структуру. Тут флешбэк, там на секунду вспыхнувший в заблокированном горем мозгу Сандера стоп-кадр из прошлого или вспомнившаяся невинная фраза, которой трагедия придает новый смысл. Сковбьерг, как матерый следователь, раскручивает клиента в неявном статусе — то ли пострадавший, то ли подозреваемый — на бытовые пустяки, из которых, черт его знает, может что-то сложится. Другое дело, что следователь априори не поверит ни одному слову Сандера. А Сковбьерг, не рискуя вступать со своим героем в сложную, но увлекательную игру "верю — не верю", предлагает верить, как минимум, его визуальной памяти… Фильм структурирован как допрос. Отец (Златко Бурич) и брат Иды заперли Сандера в своих просторных апартаментах и подвергают психоанализу под видеозапись».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Какая-то в державе датской гиль» и «Допрос с бесчувствием».
Он — это пуля
- Режиссер: Ник Кассаветис
- В ролях: Николай Костер-Вальдау, Джейми Фокс, Майка Монро, Дженьюэри Джонс, Итан Сапли
- Жанр: боевик, триллер, ужасы, криминал / Мексика, США / 156 мин.
- Слоган: «Последнее слово за ним»
- В прокате: с 22 июня
Обзор «Ъ-Weekend»: «В основу написанного самим Кассаветисом сценария лег дебютный роман грядущего маэстро триллера Бостона Терана "God Is A Bullet" (название и книги и фильма переводится как "Бог — это пуля", но в отечественном прокате, чтобы не дразнить спасающих Третий Рим гусей, его в последний момент переименовали). Под Рождество 1995 года уголовники-сатанисты, придерживающиеся бесовского "пути левой руки", убивают жену и похищают дочку у провинциального детектива Боба Хайтауэра (Николай Костер-Вальдау). Разочаровавшись в законе, Боб увольняется из полиции, закупает две сумки огнестрела, покрывает тело соответствующими татуировками (Джейми Фокс в роли нетрадиционно пигментированного кольщика — пожалуй, самый яркий во всех отношениях персонаж фильма) и в компании бывшей культистки и экс-джанки Кейс (Майка Монро), единственной, кому удалось в свое время уйти из-под совиных сектантских крыл, отправляется на поиски лидера до зубов вооруженных безбожников Сайруса (Карл Глусман). Боб хочет вернуть дочь, Кейс тоже чего-то хочет, но не говорит».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Без главного лица».
Актриса
- Режиссер: Себастьен Байи
- В ролях: Жюли Гайе, Бенжамин Биолэй, Агат Боницер, Дженни Арасс
- Жанр: драма / Франция / 93 мин.
- В прокате: с 15 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «В открывающих кадрах Анна (Жюли Гайе), опытная актриса на пороге пятидесятилетия, преображается в своей гримерной, а потом виртуозно отыгрывает сцену расставания с "мужем". Саму Анну, правда, состояние ее карьеры не слишком устраивает… Она мечтает вновь выйти на театральную сцену и сыграть Росауру из пьесы Кальдерона "Жизнь есть сон"… Именно с этой пьесы Анна когда-то начала свой актерский путь, и сейчас ее вновь ставит ее муж Антуан (Бенжамен Бьоле), однако он считает жену уже староватой для роли. Ее такое отношение, естественно, обижает, вслед за профессиональными размолвками начинаются личные, и Антуан, к полному ее отчаянию, предлагает разойтись.
В поисках решения своих проблем Анна идет не к психологу или своему агенту (Сирил Гуи), который нашел для нее новую роль, а в китайский квартал, где покупает у пожилой женщины в ципао (Ян Чжиин) пузырек с каплями неизвестного состава, которые, как обещает целительница, будут ее успокаивать и придавать уверенности в себе. Но только если не принимать больше трех за раз! Разумеется, первое, что делает Анна, в очередной раз отвергнутая мужем во время попытки прослушивания на роль Росауры, куда она явилась сюрпризом,— это проглатывает слишком много капель. Эффект получается неожиданный: в зеркале героиня видит не себя, а молодую соперницу, получившую роль».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Головокружение от Хичкока».
В ожидании Дали
- Режиссер: Давид Пужоль
- В ролях: Хосе Гарсия, Иван Массаге, Пако Тоус, Николя Казале, Клара Понсо
- Жанр: мелодрама, комедия / Испания / 114 мин.
- В прокате: с 15 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Заведение Жюля недаром называется El Surreal и оформлено в соответствующем духе — он совершенно одержим идеей залучить художника к себе: это хрустальная мечта, которая должна оправдать все усилия по поддержанию ресторана на плаву. Однако Дали игнорирует все сложносочиненные схемы по привлечению его внимания, а Гала, и того хуже, просто вульгарно требует заплатить им денег за посещение.
Тем временем Фернандо, наконец ставший шефом, наводит порядок на кухне El Surreal и начинает экспериментировать с местными продуктами так же, как Дали с красками и образами. Тема высокой гастрономии для Давида Пужоля тоже не чужая — он снял документальный сериал о знаменитом каталонском шеф-поваре Ферране Адриа и его ресторане El Bulli, отмеченном тремя звездами Мишлен. Так что все, связанное с едой и готовкой, выглядит в фильме очень убедительно, пускай Фернандо и изобретает молекулярную кухню почти на 15 лет раньше, чем она появилась на самом деле. А еще он и его брат успевают влюбиться: Фернандо в Лолу, которой теперь приходится выбирать между ним и Франсуа, а Альберто в русскую хиппи Лесю — каким образом ее занесло в Кадакес, авторы не поясняют, но она тоже становится частью очередного плана по заманиванию Дали в ресторан».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ешь, хитри, люби».