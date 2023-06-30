Вышел новый трейлер второй «Дюны»

Warner Bros. Pictures опубликовала новый трейлер второй части фантастического фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнёва. Кинолента представляет собой экранизацию одноименного романа-антиутопии Фрэнка Герберта, вышедшего в 1965 году.

Первая часть фильма вышла на российские экраны 16 сентября 2022 года. В мировом прокате картина собрала более $220 млн. Фильм Дени Вильнёва также получил шесть наград на премии «Оскар», в том числе за лучшую работу оператора и лучшие визуальные эффекты. Из-за успеха ленты решили снять сиквел. Он выйдет в кинотеатрах в ноябре.

Подробнее о первом фильме — в рецензии «Ъ» «"Дюна" в полный рост».

Лаура Кеффер