Добробатам — нет, «Смершу» — да

В Госдуме прошло расширенное заседание совета по делам ветеранов при председателе фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергее Миронове. Его участники предложили подчинить все существующие добровольческие формирования Минобороны и создать федеральное ведомство, которое занималось бы делами участников боевых действий. Депутат-эсер Олег Нилов также высказался за уравнение в правах и льготах участников спецоперации на Украине и Великой Отечественной войны, а также воссоздание «Смерша». Сам же Сергей Миронов пообещал в пятый раз внести законопроект о частных военных компаниях (ЧВК), запрещающий деятельность таких организаций на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов перед началом заседания совета по делам ветеранов боевых действий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Миронов перед началом заседания совета по делам ветеранов боевых действий

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Открывая заседание, Сергей Миронов сообщил, что встреча проходит в преддверии 1 июля — неформального Дня ветеранов боевых действий. Он рассказал, что неоднократно обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой сделать эту дату официальной. «Я думаю, он примет правильное решение»,— предположил господин Миронов.

Затем политик сообщил, что СРЗП внесла в Думу множество законодательных инициатив, направленных на поддержку участников специальной военной операции (СВО) на Украине, большая часть из которых «уже поддержана и реализована или находится на стадии рассмотрения».

Коснулся Сергей Миронов и вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, назвав его «неожиданным ударом в спину». Эта ситуация, по словам господина Миронова, стала возможной, потому что до сих пор нет закона о частных военных компаниях, который эсеры вносили уже четыре раза.

Он напомнил, что в законопроекте СРЗП запрещается деятельность ЧВК на территории России. До конца весенней сессии Думы депутаты планируют внести инициативу снова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Сергей Бохонько (справа) и юрист Виктор Башкатов (слева) во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Координатор Общероссийского общественного движения «Ветераны России» Сергей Бохонько (справа) и юрист Виктор Башкатов (слева) во время заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Также лидер СРЗП обратил внимание на еще одно предложение фракции — создать единый сертификат на реабилитацию, по которому можно будет получить помощь за счет фонда «Защитники отечества» в любом профильном медицинском учреждении страны.

Затем своими предложениями поделились представители ветеранских организаций. Председатель организации «Братство ветеранов 245 полка» Михаил Голубчиков считает, что на всей территории России нужно создать отряды территориальной обороны, а ветеранов боевых действий привлечь к обучению участников. Кроме того, он предложил уравнять в правах и льготах ветеранов всех локальных конфликтов.

Координатор общероссийского общественного движения «Ветераны России» Сергей Бохонько настаивал на том, что все добровольческие формирования должны быть в составе вооруженных сил: «Никаких добробатов! Что это за слово такое? С этой "махновщиной" пора заканчивать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ветеран специальной военной операции Алексей Сыромятников (слева, спиной) перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ветеран специальной военной операции Алексей Сыромятников (слева, спиной) перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Координатор Союза ветеранов Эфиопии Евгений Пронин посетовал на «по-прежнему недостаточное» внимание к ветеранам со стороны властей. По его словам, вопросы социальной реабилитации «наталкиваются на бюрократические проволочки и остаются нерешенными». Также он отметил «попытки переложить полномочия власти на коммерческие организации». «Есть фонды помощи ветеранам, это хорошо, но нужно создавать федеральный орган исполнительной власти по делам ветеранов»,— отметил господин Пронин. Он считает необходимым подготовить обращение к президенту на эту тему.

Заместитель руководителя фракции СРЗП, куратор федерального партийного проекта «Справедливая помощь участникам СВО» Олег Нилов рассказал о своей идее приравнять участников СВО к участникам Великой Отечественной войны по статусу, правам и социальной поддержке.

«Всего 60 тыс. бойцов Великой Отечественной войны осталось в живых. Мне в кулуарах говорят, что так мы их обидим. А я отвечаю: покажите этих участников войны, обидятся. Они, наоборот, будут рады, что появились такие же герои, как они»,— отстаивал свою инициативу депутат. Есть у него и другая идея: воссоздать «Смерш» — контрразведывательную структуру с широкими полномочиями, действовавшую в Великую Отечественную войну. «"Смерш" нужен в стране! Огромное количество проблем в армии и коридорах власти от этих предателей, "ждунов", вредителей. Оборотни в погонах везде и всюду: и в ФСБ, и в прокуратуре, и в МВД»,— негодовал депутат.

Также господин Нилов рассказал о курируемом им партийном проекте по оказанию помощи семьям участников СВО. В рамках него депутаты и активисты берут под постоянную личную опеку семьи участников СВО, в первую очередь раненых и погибших. «Семья звонит нашему партийцу, как родному, а он идет и делает»,— вдохновенно рассказывал господин Нилов.

Депутаты фракции СРЗП пообещали взять в работу все предложения участников заседания.

Ксения Веретенникова