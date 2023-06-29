Фонд остался с взносом

Нижегородский фонд капремонта многоквартирных домов (МКД) сообщил об увеличении объема выполненных работ. В 2022 году плановые работы выполнены на 4,4 млрд руб. — это на 100 млн руб. больше, чем в предыдущем году. Однако, заслушав доклад главы фонда Дмитрия Гнатюка, депутаты регионального парламента отметили, что годовой план превышал 15 млрд руб. и исполнен лишь на треть, а задолженность населения перед фондом в 1,5 млрд руб. безвозвратно просрочена. В фонде считают, что он недофинансируется, и за счет увеличения взноса на 17% рассчитывают привлечь дополнительно полмиллиарда рублей, а также обещают активизировать прежде неэффективную претензионную работу с физлицами и компаниями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В четверг генеральный директор Фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области Дмитрий Гнатюк сообщил, что программа ремонта 2022 года исполнена на 4,4 млрд руб. и на 100 млн руб. превысила показатели годом ранее. На конец отчетного периода на счетах оператора осталось 1,4 млрд руб. против 2,8 млрд руб. годом ранее, что говорит о положительной динамике освоения средств, сообщил господин Гнатюк на заседании регионального парламента. За прошедший год подрядчики фонда отремонтировали 771 дом, выполнив в общей сложности 1,4 тыс. разных работ.

Всего в региональную программу капремонта включено 23,5 тыс. МКД общей площадью 69,2 млн кв. м, в которых проживают 2 млн человек, подсчитал Дмитрий Гнатюк.

Из них 19,6 тыс. домов перечисляют средства непосредственно на счета регионального оператора, а специальные счета используют собственники помещений 3,2 тыс. многоквартирных домов.

По числу объектов многоквартирного фонда, включенного в региональную программу, Нижегородская область занимает четвертое место в России после Москвы, Московской и Свердловской областей. С начала действия программы в 2015 году от собственников МКД на счета регоператора поступило 20,1 млрд руб., из которых 3,1 млрд руб. было перечислено в прошлом году. На капремонт общего имущества было потрачено 19,2 млрд руб., из которых 18,6 млрд руб. — средства собственников и 628 млн руб. — средства бюджетной поддержки. Собираемость взносов незначительно подросла — на 3,1% в сравнении с 2021 годом и составила 95,6%.

Собираемость взносов и долгов позволила увеличить прошлогодняя актуализация базы жилых и нежилых помещений, проведенная фондом совместно с госучреждением Нижегородской области «Кадастровая оценка».

При этом денег фонду не хватает, многие жильцы не торопятся платить взносы, а дебиторская задолженность населения превысила 3 млрд руб. Региональная программа финансово не обеспечена, признал господин Гнатюк.

Фонд ведет претензионную работу с юрлицами и физлицами в судах, однако из 833 млн руб. исковых сумм удалось взыскать лишь 20%. Еще 366 млн руб. поступили на счета оператора с учетом судебных решений прошлых лет, принятых в пользу фонда. «Итого по результатам претензионной исковой работы в 2019–2022 годах на счет регионального оператора поступило 787 млн руб. С физлиц в 2022 году взыскивали 692 млн руб. — втрое больше соответствующего показателя предыдущего года», — уточнил господин Гнатюк. По его словам, эффективность программы капремонта можно увеличить за счет мониторинга технического состояния домов и очередности ремонта.

Сейчас региональная программа капремонта исполнена лишь на треть от плана, подчеркнул вице-спикер заксобрания Владислав Егоров. «План работ по капремонту на 2022 год составлял 15,3 млрд руб. Он исполнен на 4,4 млрд руб. — отставание от программы в 3,5 раза. При этом с 1 января увеличился размер взноса с 6,8 руб. до 8 руб. за квадратный метр. Тем не менее и на 2023 год план будет таким же, как и на прошлый», — отметил депутат. По его словам, ситуация с исполнением плана оказалась «заморожена».

Дмитрий Гнатюк подсчитал, что увеличение взноса на 17% позволит привлечь в программу еще 500 млн руб., и напомнил, что размер взноса не увеличивался последние пять лет. Дефицит средств он объяснил тем, что сегодня программа формируется не в том виде, в котором создавалась восемь лет назад.

Депутат Евгений Бабаев поинтересовался у директора фонда, сколько средств из просроченной задолженности по платежам «безнадежно потеряны» из-за того, что по ним вышли сроки взыскания. Дмитрий Гнатюк сообщил, что это около 1,5 млрд руб., или почти 50% от всей просрочки. При этом он отметил, что не считает эти потери безнадежными, и пообещал найти способы организовать претензионную работу по всем просроченным платежам.

Председатель комитета заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов согласился, что темпы капремонта последние два года растут вместе с платежами, но проблема сбалансированности объема работ и финансового обеспечения фонда не решена.

Одним из вариантов выхода из ситуации он предложил ремонт домов в зависимости от их фактического состояния, но для этого необходимы изменения федерального законодательства, над которыми работает Госдума. Господин Беспалов добавил, что комитет подготовит предложения к региональному законодательству, которые позволят поднять эффективность программы.

В целом депутаты информацию о работе фонда приняли к сведению, хотя в мае отчет господина Гнатюка члены комитета по ЖКХ жестко раскритиковали и из-за некоторых расхождений в цифрах отказались выносить его на рассмотрение областного парламента.

Владимир Зубарев