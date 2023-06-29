Инвесторам предложили ФОКовую терапию

Нижегородской области предлагают заключить концессионные соглашения по строительству трех физкультурно-оздоровительных комплексов стоимостью от 500 до 900 млн руб. в рамках программы поддержки ГЧП «Бизнес-спринт». Проекты прорабатываются с участием частных структур, среди которых московские инвесторы и руководство баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Создание ФОКов в Канавинском и Сормовском районах было предварительно одобрено, с Нижегородским районом вышла заминка. По поручению губернатора земельный участок на улице Родионова, давно выделенный под ФОК, может быть передан частному девелоперу, который достроит проблемный ЖК «Дом на Горького».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области рассмотрел инициативы частных концессионеров по строительству спорткомплексов в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». В рамках этого проекта частный бизнес может создавать в регионах спортивные объекты и привлекать для этого субсидии из федерального бюджета. В 2022 году Нижегородская область подавала три заявки на участие «Бизнес-спринт», но Минспорта РФ отклонило их из-за ошибок при заполнении документов или отрицательной бюджетной эффективности.

В 2023 году заявку на строительство спорткомплекса в Канавинском районе подало ООО «Плейс» — его учредителями выступают президент баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов и его гендиректор Михаил Вельмужов. Инвесторы предложили за год построить рядом с ФОК «Мещерский» еще один спорткомплекс стоимостью 530 млн руб. Половину этих затрат компания готова взять на себя, а на вторую половину привлечь капитальный грант из бюджета и эксплуатировать здание в рамках концессии сроком 25 лет.

В правительственном совете сочли, что соглашение целесообразно заключить «на иных условиях» — чиновники и потенциальный инвестор будут уточнять и согласовывать финансовую модель будущей концессии.



Также предварительно было одобрено и концессионное предложение ООО «Первая нижегородская инфраструктура спорта», эта компания учреждена в мае с участием московской инвестиционной компании «Тривест капитал». ООО планирует построить давно обещанный нижегородцам ФОК на проспекте Кораблестроителей и эксплуатировать его в течение 15-летней концессии. По презентации было представлено двухэтажное здание площадью более 7 тыс. кв. м, включающее универсальный спортзал с трибуной на 750 мест, крытый ледовый каток и административный блок с тренажерным залом и залами для занятий хореографией и единоборствами. Инвестиции в проект были рассчитаны в 882 млн руб.

Аналогичный спорткомплекс на улице Родионова преложило создать ООО «Вторая нижегородская инфраструктура спорта», также созданное в мае.

Его головной компанией также является «Тривест капитал». Построить комплекс предлагается на давно пустующем участке со свайным полем недостроенного ФОКа. Однако на заседании совета выяснилось, что губернатор Глеб Никитин недавно поручил рассмотреть вариант с использованием этого участка как компенсационного — для предоставления его застройщику, который решит проблему обманутых дольщиков, достроив проблемный ЖК «Дом на Горького». Желание достроить его выразила группа компаний «Подкова» предпринимателя и бывшего заместителя губернатора Антона Аверина. Передача прав и обязанностей новому застройщику происходит в судебном порядке.

До 5 июля минстрой области должен утвердить дорожную карту по достройке ЖК.

Информация о поручении главы региона внесла сумятицу в ход заседания. Еще не ознакомившиеся с ним, члены совета утверждали, что на улице Родионова давно запланировано строительство ФОКа, а значит, именно его, а не жилье там и нужно строить. Представитель администрации Нижнего Новгорода, сначала поддержавший проект спорткомплекса, сообщил, что с учетом новых вводных вопрос надо отложить. В итоге судьбу земельного участка в Нижегородском районе в ближайшее время будут решать на региональном штабе по строительству: передавать его под ФОК или резервировать в качестве компенсации.

Ранее во всех трех проектах ФОКов администрация Нижнего Новгорода просила предусмотреть строительство бассейнов, потому что в городе их очевидная нехватка.

Однако в презентациях инвесторов бассейнов ни у кого не было. В свою очередь один из заявителей попросил, чтобы региональные власти предварительно прописали обязательство предоставления капитального гранта в 150 млн руб., иначе их заявку не включат в программу «Бизнес-спринт». Чиновники нижегородского правительства эту просьбу раскритиковали, сообщив, что им о таком условии ничего неизвестно и пока нет договора с проектно-сметной документацией, о гарантиях выделения средств из бюджета речи быть не может.

После предварительного одобрения двух предложений на создание ФОКов в Канавинском и Сормовском районах стороны берут до шести месяцев на обсуждение и подготовку условий концессионного соглашения.

Роман Кряжев