Великолепная четверка и глава

Нижегородские единороссы официально выдвинули губернатора Глеба Никитина на выборы губернатора Нижегородской области, которые состоятся 10 сентября. Свою предвыборную программу он будет строить на актуализации Стратегии развития области до 2035 года. Сильных соперников на выборах у него не ожидается — некоторые парламентские партии не стали выдвигать кандидатов, и их пришлось искать в непарламентских. Всего в выборах губернатора Нижегородской области планируют участвовать пять человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородскому губернатору нашли двух соперников внутри партии и четверых со стороны

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородскому губернатору нашли двух соперников внутри партии и четверых со стороны

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На Нижегородской ярмарке состоялась конференция регионального отделения «Единой России» по выдвижению Глеба Никитина кандидатом на губернаторские выборы в сентябре 2023 года. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак в Нижний Новгород приехать не смог, но со словами поддержки прислал своего заместителя сенатора Дарью Лантратову. Она похвалила губернатора за то, что Нижегородская область вышла на третье место по инвестиционной привлекательности. Депутат Госдумы Роман Любарский вспомнил, как пять лет назад Глеба Никитина выдвигали на первый губернаторский срок и составленные тогда в Стратегию-2035 амбициозные планы по развитию Нижегородской области казались ему «научной фантастикой».

«Но город реально преобразился, и область находится на совершенно другом уровне. И сейчас мы на старте каких-то новых больших начинаний», — поддержал депутат губернатора.

Формальными соперниками Глеба Никитина на внутрипартийном голосовании выступили глава МСУ Навашинского округа Татьяна Берсенева и руководитель нижегородской общественной приемной председателя партии Виктор Лунин. В своей агитационной речи госпожа Берсенева рассказала про успехи Навашино, от построенного водовода до виртуального концертного зала в ДК, дважды повторила, что она любит родной нижегородский край.

При этом партийцев она призвала голосовать не за себя, а за «самого достойного кандидата, который и дальше поведет нашу область вперед». 74-летний аксакал региональной политики Виктор Лунин свое самовыдвижение на праймериз объяснил тем, что «активное долголетие — это неплохо». Он заранее поблагодарил тех делегатов, кто отдаст за него голос.

Речь Глеба Никитина состояла из перечисления успехов Нижегородской области за пять лет — от капремонта больниц и школ до дорожного строительства.

Он рассказал про ввод в эксплуатацию 709 новых объектов, в том числе 44 детсада, 16 школ, 58 фельдшерско-акушерских пунктов, 11 учреждений культуры и 89 спортивных объектов. Нижегородцам пообещали реализацию масштабной программы по замене 2,3 тыс. лифтов, завершение строек метро и постановку новых целей по развитию региона. Для последнего Глеб Никитин призвал соратников по партии активно вовлекать граждан в обсуждение идей для корректировки Стратегии развития области до 2035 года. Губернатор заявил, что с полученным в регионе опытом он отчетливо понимает», как надо работать дальше, и за пять лет ему удалось сформировать «эффективную и требовательную к себе команду».

«Вместе мы можем больше», — заключил он, попросив поддержки на выборах у жителей Нижегородской области и делегатов конференции.

Делегаты поддержали Глеба Никитина: при подсчете голосов за его кандидатуру было подано 345 голосов из 354 зарегистрировавшихся. За Татьяну Берсеневу проголосовали четыре единоросса, за Виктора Лунина — пять.



Других кандидатов сложно назвать конкурентами губернатора, сильных соперников на выборах у Глеба Никитина не будет. Первым на выборы губернатора области от ЛДПР выдвинулся депутат заксобрания Владислав Атмахов. Предвидя очевидный результат, партия «Новые люди» решила не участвовать в выборах, чтобы не расходовать ресурсы. «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» также решила не выдвигать своего кандидата на нижегородские выборы, ее лидер Сергей Миронов сообщил, что они поддержат Глеба Никитина, который помог спасти раненого при покушении сопредседателя СРЗП Захара Прилепина, направив вертолет с медиками к месту подрыва его машины.

Кроме ЛДПР своего кандидата Александра Быкова выдвинула Партия пенсионеров, он является заместителем руководителя ее регионального деления. На губернаторских выборах 2018 года военный пенсионер Быков набрал 3,26% голосов при явке избирателей 40,5%.

Также в выборах губернатора намерен участвовать Илья Померанцев из нижегородского отделения «Гражданской силы». Сайт этой партии не обновляется с 2015 года, но господин Померанцев подтвердил, что отделение его выдвинуло и в ближайшее время он пойдет в избирательную комиссию сдавать документы для регистрации кандидатом. Собеседник в одной из парламентских партий отметил, что получена установка помочь кандидату от «Гражданской силы» с прохождением муниципального фильтра, так как у этой партии своих депутатов в регионе нет.

Нижегородское отделение КПРФ на региональной конференции 1 июля выдвинет своего кандидата на выборы губернатора. Не исключено, что коммунисты опять выдвинут первого секретаря отделения Владислава Егорова, который на выборах губернатора в 2018 году набрал более 16% голосов.

Впрочем, товарищ Егоров не стал обсуждать возможных кандидатов, предложив дождаться итогов конференции нижегородского отделения КПРФ.

Иван Сергеев