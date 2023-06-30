«Золотое яблоко» упало в Шушарах

Конкуренция со стороны маркетплейсов стимулирует ритейлеров развивать логистическую инфраструктуру. Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» сняла более 7 тыс. кв. м в складском комплексе «ПСК Шушары». Аренда помещений может обойтись ей в 44 млн рублей в год. В перспективе площади также могут использоваться для снабжения новых магазинов и организации импортных поставок, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» сняла более 7 тыс кв. м. в складском комплексе «ПСК Шушары»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Золотое яблоко» сняла более 7 тыс кв. м. в складском комплексе «ПСК Шушары»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ритейлер «Золотое яблоко» арендовал 7,1 тыс. кв. м складских площадей в комплексе «ПСК Шушары». Об этом «Ъ-СПб» рассказали в NF Group, которая выступила консультантом сделки. В «Золотом яблоке» подтвердили эту информацию. Аренда новых помещений позволит сократить логистические затраты и уменьшить время доставки продукции, пояснил представитель ритейлера. Получить комментарии «ПСК Шушары» не удалось.

«Золотое яблоко» занимает третье место среди российских сетей косметики и дрогери, уступая только «Магнит Косметик» и «Л’Этуаль». В ее состав входит 31 магазин в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге и других российских городах. Выручка «Золотого яблока» в 2022 году составила 62,7 млрд рублей без НДС, подсчитали в «Infoline-Аналитике». Основателями ритейлера являются Иван Кузовлев и Максим Паняк.

Ставка аренды в «ПСК Шушары» могла составить 6–6,2 тыс. рублей за квадратный метр в год без учета НДС, оценивает член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. Таким образом, аренда площадей может обойтись «Золотому яблоку» в 42–44 млн рублей. Речь идет о расширении логистической инфраструктуры в Северо-Западном регионе в дополнение к 2,5 тыс. кв. м в комплексе «Осиновая роща», считает господин Бумагин.

Складские площади, вероятно, потребовались «Золотому яблоку» для увеличения объема хранимой продукции, чтобы выполнять онлайн-заказы, которые отгружаются непосредственно со склада, говорит сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин. Активная конкуренция со стороны маркетплейсов вынуждает торговые сети усиливать онлайн-направление, полагает директор департамента складской и индустриальной недвижимости компании Maris Александр Шевелев. На конец 2022 года доля интернет-продаж сети достигла 40,3%, пояснил представитель «Золотого яблока».

Сделка повлияет на расширение присутствия ритейлера в Северо-Западном регионе, отмечает руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев. На петербургском рынке есть потенциал для открытия еще двух-трех торговых объектов сети, полагает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. В перспективе склад также может быть использован для налаживания импортных поставок, рассуждает он.

В «Золотом яблоке» рассказали, что планируют открыть магазин в строящемся торговом комплексе «Голливуд», не уточнив дальнейших планов по развитию на местном рынке.

Интернет-ритейлеры продолжают демонстрировать активный интерес к индустриально-складской недвижимости в Санкт-Петербурге, отмечает господин Заглумин. По итогам первого квартала представители этого сегмента заняли 60,3 тыс. кв. м, что составляет 30% от всего объема сделок аренды и продажи складов. Также растет доля дистрибуторов, а в регионах активно развивается ритейл, преимущественно продуктовый, добавляет господин Бумагин.

По итогам первого квартала 2023 года уровень вакантных помещений на складском рынке был 2,9%, а с учетом последних сделок упадет до уровня 2,1–2,3%, прогнозируют в IBC Real Estate. На этом фоне на рынке Санкт-Петербурга сложилась максимально ожесточенная конкуренция за помещения, а переговоры ведутся даже по тем объектам, которые планируется ввести в отдаленной перспективе, резюмирует господин Шевелев.

Константин Куркин