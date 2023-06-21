Комитет Госдумы поддержал проект о беспрепятственном доступе провайдеров к домам

Комитет Госдумы по информационной политике единогласно поддержал законопроект о безвозмездном размещении в многоквартирных домах (МКД) сетей связи и доступе к ним операторов связи. Об этом сообщил один из авторов проекта, глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

«Сегодня на расширенном заседании ИТ-комитета уделили большое внимание законопроекту о свободном доступе провайдеров в МКД — долгожданном для телекома и граждан решении, которое обсуждается шестой год. Законопроект единогласно поддержан членами комитет и рекомендован к принятию Госдумой в первом чтении»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

По словам Александра Хинштейна, законопроект должен обеспечить право российских граждан на доступ к информации и навести порядок в части телеком-оборудования многоквартирных домов. Поправки вносятся в закон «О связи» и в Жилищный кодекс.

Законопроектом предлагается:

закрепить право граждан напрямую заключать договор с оператором связи;

обеспечить бесплатный доступ операторов связи в дома (с обязанностью оплаты электроэнергии);

ввести единые стандарты размещения сетей связи и оборудования;

отменить необходимость проводить общее собрание собственников для допуска в дома провайдеров.

«Критика законопроекта практически всегда шла со стороны управляющих компаний, некоторые из которых годами извлекали сверхприбыль из своего монопольного положения — ситуация, когда в МКД работает один интернет-оператор, не редкость. Не отстают от УК и застройщики, частенько организующие в новостройках операторы-"дочки"»,— отметил депутат. Господин Хинштейн подчеркнул, что в законе будет четко прописано, как и какое оборудование будет монтироваться в многоквартирных домах.

Александр Хинштейн выразил уверенность, что ко второму чтению все «спорные моменты» в законопроекте будут урегулированы. Над инициативой с комитетом Госдумы по информационной политике совместно работают Минцифры и комитет нижней палаты по строительству и ЖКХ.

Милена Костерева