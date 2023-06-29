С начала конфликта Украина получила €170 млрд международной помощи

С 24 февраля 2022 года союзники выделили на помощь Украины около €170 млрд, следует из данных Кильского института мировой экономики, на которые обратило внимание украинское Министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий. Указанная сумма включает военную, гуманитарную, финансовую помощь разных стран, а также поддержку международных финансовых организаций.

Из данных Ukraine Support Tracker следует, что помощь Украине оказывают 40 стран, а также европейские институты, Международный валютный фонд и Всемирный банк. Евросоюз выделил почти €62 млрд, США — €71 млрд. Финансовые организации предоставили €13 млрд, другие страны (включая Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию) — €23 млрд.

Половина выделенных средств — финансовая помощь, еще около 40% — военная. Остальную долю заняла гуманитарная поддержка. Наибольшую военную поддержку Украине оказали США — €43,2 млрд. На прошлой неделе Вашингтон анонсировал отправку еще $1,3 млрд помощи на восстановление Украины.

22 июня министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что стране необходимо получить $110 млрд иностранной помощи до 2027 года для восстановления. Незадолго до этого Еврокомиссия предложила направить до этого времени около €50 млрд финансовой помощи.

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Лусине Баласян