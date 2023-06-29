Петербурженка отсудила у Wildberries потраченные ее ребенком деньги

В Петербурге Мировой судья участка № 81 взыскал с ООО «Вайлдберриз» денежные средства в пользу матери ребенка, который случайно оформил 93 заказа в интернет-магазине. Об этом 29 июня сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По решению суда, интернет-магазин должен будет выплатить сумму в два раза больше изначально снятой с покупательницы. Суд обязал компанию вернуть 9 300 руб. женщине, заплатить моральную компенсацию — 2 000 руб., а также выплатить штраф в размере 5 650 руб. Петербурженка же оценивала нанесенный ей моральный вред в 20 000 руб.

Жительница города предпринимала попытки отменить заказы после того, как увидела оформленные покупки. Она обращалась в пункт выдачи товаров, неоднократно писала электронные письма в компанию. Однако Wildberries просьбу клиентки не исполнил.

В итоге Wildberries снял с банковских карт женщины 9 300 руб. за возврат товаров. По правилам компании, за каждый оформленный, но не выкупленный товар клиент должен заплатить 100 рублей.

Татьяна Князькова

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