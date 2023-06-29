Группа ГАЗ поставит регионам кареты скорой помощи и школьные автобусы

Два предприятия группы ГАЗ — ООО «Автомобильный завод ГАЗ» и «Павловский автобусный завод», а также УАЗ определены единственными поставщиками автомобилей скорой помощи и школьных автобусов по заказу Минпромторга РФ в 2023 году. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контракты предприятий с Минпромторгом должны быть подписаны до конца года. Машины предназначены для российских регионов, их планируется использовать в сельской местности, в том числе, в поселках городского типа и малых городах, следует из документа.

Нижегородская область в рамках этих контрактов в 2023 году получит 20 карет скорой помощи и 49 школьных автобусов. Всего субъектам РФ поставят 1267 машин скорой помощи и 2933 автобуса.

Владимир Зубарев