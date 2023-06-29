Врио главы Межгорья отправили в СИЗО на два месяца

Белорецкий межрайонный суд избрал меру пресечения в отношении врио главы администрации Межгорья Вячеслава Калугина, который подозревается в присвоении 1,3 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. Чиновника заключили под стражу до 27 августа.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», чиновник, установила прокуратура, с апреля по сентябрь 2021 года инициировал издание распоряжений в сфере оплаты своего труда, которые незаконно подписал и передал в бухгалтерию. Так, ему были необоснованно начислены и выплачены премии и иные стимулирующие выплаты на сумму более 1,3 млн руб. «При этом полномочиями по принятию решения о назначении подобных выплат был наделен только председатель совета муниципалитета»,— отметили в пресс-службе надзорного органа.

По месту работы и жительства подозреваемого проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Венера Хисамова

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