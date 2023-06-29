На создание производства полиизобутилена в Омске направят 900 млн рублей

ГК «Титан» направит 900 млн руб. на создание производства низкомолекулярного полиизобутилена на площадке завода «Омский каучук». Проект будет реализован до 2025 года, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе министерства промышленности и научно-технического развития Омской области.

О проекте было объявлено в ходе рабочего визита в регион российского вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«Запуск производства на заводе «Омский каучук» позволит исключить зависимость нашей страны от поставок из-за рубежа ПИБа, который применяется в смазочных материалах, клеях и герметиках, электроизоляционных изделиях, эмульгаторах, а также в геологоразведке. В настоящий момент более 90% низкомолекулярного полиизобутилена импортируется. Поэтому проект по созданию производства ПИБ был поддержан государством в рамках субсидии на НИОКР)», – отметил господин Мантуров во время визита на предприятие.

Доля импорта полиизобутилена в России на сегодняшний день составляет 99%, а доля недружественных стран в общем объеме импорта – порядка 85%, сообщили в правительстве региона. Завод «Омский каучук» – крупный российский производитель синтетического каучука. Предприятие основано в 1962 году, входит в группу компаний «Титан».

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Лолита Белова