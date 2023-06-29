Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новый ресторан шеф-повара Дмитрия Модестова открывается в Челябинске

Ресторан «Профессорский» шеф-повара Дмитрия Модестова начнет работу в Челябинске на проспекте Ленина возле Южно-Уральского государственного университета 30 июня. Он появился на месте закрывшегося осенью прошлого года ресторана «Есть повод».

Как рассказал журналистам накануне открытия господин Модестов, первое время заведение будет работать не в полную силу в формате бистро, постепенно формируя команду сотрудников и увеличивая количество посетителей. «Стартуем мы с меню бистро, потому что на меню ресторана нужно много рук. Это все тот же продукт, но то, что его окружает, потребует много усилий и времени. Сотрудников надо подготовить, подтянуть до определенного уровня, я думаю, это произойдет к октябрю-ноябрю»,- рассказал шеф-повар.

Ресторан с открытой кухней рассчитан на 48 посадочных мест, средний чек Дмитрий Модестов оценил примерно в 2,5 тыс. руб. (на двоих без алкоголя). Он отметил, что заведение будет иметь концепцию европейского ресторана. «Идея заключается в том, что заведение работает на лучших продуктах, которые можно взять в данном регионе. За таким рестораном стоит шеф-повар либо как владелец, либо как управляющий партнер. Но в любом случае он является лицом, люди идут в ресторан конкретно на шефа. Этот концепт мы будем внедрять здесь».

Дмитрий Модестов 17 лет назад открыл в Челябинске ресторан Basilio, который позже продал. Также запускал сеть «Честное питейное заведение». Несколько лет назад переехал в Испанию, где развивал проект Takatak Bar. В прошлом году он закрыл его, вернулся в Россию и запустил проект Takatak в Сочи. Как сообщали СМИ, ресторатор вышел из этого проекта, передав его партнеру.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...