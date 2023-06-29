Новый ресторан шеф-повара Дмитрия Модестова открывается в Челябинске

Ресторан «Профессорский» шеф-повара Дмитрия Модестова начнет работу в Челябинске на проспекте Ленина возле Южно-Уральского государственного университета 30 июня. Он появился на месте закрывшегося осенью прошлого года ресторана «Есть повод».

Как рассказал журналистам накануне открытия господин Модестов, первое время заведение будет работать не в полную силу в формате бистро, постепенно формируя команду сотрудников и увеличивая количество посетителей. «Стартуем мы с меню бистро, потому что на меню ресторана нужно много рук. Это все тот же продукт, но то, что его окружает, потребует много усилий и времени. Сотрудников надо подготовить, подтянуть до определенного уровня, я думаю, это произойдет к октябрю-ноябрю»,- рассказал шеф-повар.

Ресторан с открытой кухней рассчитан на 48 посадочных мест, средний чек Дмитрий Модестов оценил примерно в 2,5 тыс. руб. (на двоих без алкоголя). Он отметил, что заведение будет иметь концепцию европейского ресторана. «Идея заключается в том, что заведение работает на лучших продуктах, которые можно взять в данном регионе. За таким рестораном стоит шеф-повар либо как владелец, либо как управляющий партнер. Но в любом случае он является лицом, люди идут в ресторан конкретно на шефа. Этот концепт мы будем внедрять здесь».

Дмитрий Модестов 17 лет назад открыл в Челябинске ресторан Basilio, который позже продал. Также запускал сеть «Честное питейное заведение». Несколько лет назад переехал в Испанию, где развивал проект Takatak Bar. В прошлом году он закрыл его, вернулся в Россию и запустил проект Takatak в Сочи. Как сообщали СМИ, ресторатор вышел из этого проекта, передав его партнеру.