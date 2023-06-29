Воронежский губернатор подал документы на участие в выборах главы региона

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о подаче документов для участия в выборах в областной избирком. Он станет кандидатом от «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня сдал документы в избирательную комиссию региона: на выдвижение кандидатом на выборы губернатора Воронежской области. Уважаемые избиратели, приходите в сентябре на избирательные участки или голосуйте онлайн через "Госуслуги"»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Выдвижение кандидатов на выборах губернатора области завершится 30 июня в 18:00 по мск. Выборы главы региона в Воронеже и еще в 21 субъекте РФ пройдут в Единый день голосования 10 сентября. Электронное голосование в Воронежской области будет проходить три дня: с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября с помощью ГАС «Выборы» и на портале «Госуслуги».

О своем намерении баллотироваться на второй срок господин Гусев объявил 25 мая. 21 июня «Единая Россия» утвердила его кандидатуру на участие в губернаторских выборах. На пост главы региона также выдвинулись Павел Большов от ЛДПР, Андрей Рогатнев от КПРФ, Максим Гусев от партии «Родина», Евгений Орюпин от партии «Справедливая Россия — За правду», Андрей Чекурин от партии «Новые люди» и самовыдвиженцы Максим Увайдов и Виталий Шабалатов.

В декабре 2017 года Александр Гусев был назначен врио губернатора Воронежской области. В 2018 году он победил на выборах главы региона, набрав 72,52% голосов.

Марина Богер