Песков: Путин вышел к жителям Дербента вопреки эпидемиологическим рекомендациям

Особый режим обеспечения эпидемиологической безопасности президента продолжает действовать, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он объяснил, что Владимир Путин решил пообщаться с жителями Дербента накануне, 28 июня, по своему решению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Дербента в ходе рабочей поездки в Дагестан

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Дербента в ходе рабочей поездки в Дагестан

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

«Настоятельные рекомендации специалистов сокращаются. Вы понимаете, что в отношении главы государства действует особый режим по понятным причинам. Но конечно в таких ситуациях, как в Дербенте, когда, как вы видели, буквально весь город вышел встречать президента. Это была абсолютно поразительная демонстрация поддержки и радости у местного населения. Поэтому, конечно, с одной стороны есть настоятельные рекомендации специалистов, но с другой стороны есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям в том, чтобы не поприветствовать их»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Представитель Кремля обратил внимание, что господин Путин во время посещения Дербента отметил, что в России нельзя «посягать на Коран». Господин Песков считает это важным на фоне происходящего в Швеции. Он напомнил, что президенту в ходе посещения Джума-мечети подарили Коран.

О визите господина Путина в Дагестан — в материале «Ъ» «Семь бед — один Дербент».

Леонид Уварчев