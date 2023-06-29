Госдума единогласно осудила решение властей Швеции разрешить сжечь Коран в Курбан-байрам

Госдума приняла заявление, в котором осуждаются действия властей Швеции, разрешивших сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам. Депутаты поддержали заявление единогласно.

«Осквернение святынь не имеет ничего общего со свободой слова и вероисповедания, с принципами демократии»,— сказано в заявлении. Документ рекомендовано направить в правительство, а также странам СНГ, ШОС, ОБСЕ и другим.

Акция вблизи соборной мечети в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен прошла вчера, 28 июня, когда мусульмане праздновали Курбан-байрам. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Акция была проведена с разрешения стокгольмской полиции, власти признали ее законной, но посчитали «неуместной». Акцию осудили власти многих мусульманских стран, Марокко вызвало посла Швеции для консультаций.