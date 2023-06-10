Сергей Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Белгородскую область. Он посетил город Шебекино и село Новая Таволжанка, которые каждый день обстреливается со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко (слева) и Вячеслав Гладков общаются с жительницей области

Фото: Страница Вячеслава Гладкова в Telegram Сергей Кириенко (слева) и Вячеслав Гладков общаются с жительницей области

Фото: Страница Вячеслава Гладкова в Telegram

«Вчера вечером вместе с Сергеем Владиленовичем и главой округа Владимиром Николаевичем выехали в населенные пункты Шебекинского округа, вначале, конечно, заехав в город. Прошли по городу, пообщались с жителями»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Шебекино на сегодняшний день остаются 2703 человека, в Новой Таволжанке — 170 человек. В начале года в этих регионах проживало около 44 тыс. и 5 тыс. человек соответственно. Часть жителей эвакуировали в пункты временного размещения в связи с участившимися обстрелами.

На минувшей неделе Сергей Кириенко посетил затопленные в результате прорыва плотины Каховской ГЭС территории Херсонской области, Запорожскую АЭС, а также некоторые передовые позиции российской армии в ДНР.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян