Сергей Кириенко посетил Шебекино и Новую Таволжанку

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в Белгородскую область. Он посетил город Шебекино и село Новая Таволжанка, которые каждый день обстреливается со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сергей Кириенко (слева) и Вячеслав Гладков общаются с жительницей области
Фото: Страница Вячеслава Гладкова в Telegram
«Вчера вечером вместе с Сергеем Владиленовичем и главой округа Владимиром Николаевичем выехали в населенные пункты Шебекинского округа, вначале, конечно, заехав в город. Прошли по городу, пообщались с жителями»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекино на сегодняшний день остаются 2703 человека, в Новой Таволжанке — 170 человек. В начале года в этих регионах проживало около 44 тыс. и 5 тыс. человек соответственно. Часть жителей эвакуировали в пункты временного размещения в связи с участившимися обстрелами.
На минувшей неделе Сергей Кириенко посетил затопленные в результате прорыва плотины Каховской ГЭС территории Херсонской области, Запорожскую АЭС, а также некоторые передовые позиции российской армии в ДНР.
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