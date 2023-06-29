Верховный суд отказал властям Краснодара в отмене троллейбусной сделки на 140 млн рублей

Верховный суд отказал властям Краснодара в расторжении муниципального контракта на изготовление 10 кузовов для троллейбусов стоимостью 140 млн руб. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Евгения Первышова, t.me / PervyshovEA Фото: телеграм-канал Евгения Первышова, t.me / PervyshovEA

Высшая судебная инстанция изучила доводы кассационной жалобы департамента транспорта краснодарской администрации на решения нижестоящих судов и пришла к выводу, что они не дают оснований для ее рассмотрения в судебном заседании и пересмотра. ВС отметил, что аргументы властей кубанской столицы не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела были допущены нарушения.

«Несогласие с выводами судов по результатам оценки представленных доказательств, выраженное в доводах жалобы и направленное, по сути, на переоценку данных доказательств, установление новых обстоятельств по делу, учитывая полномочия Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации… не может служить основанием для отмены либо изменения обжалуемых судебных актов»,— говорится в определении.

Компания «Алькор» изготовила 10 кузовов для троллейбусов на 140 млн руб. по договору 2021 года, однако заказчик отказался принимать работы, сославшись на отсутствие у исполнителя сертификата «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). Исполнитель обжаловал это решение в Арбитражный суд Кубани.

В октябре минувшего года арбитраж установил, что ОТТС все-таки был предоставлен. Вместе с тем он указал, что этот документ по контракту и не требовался изначально, а эксперт «Ъ-Кубань» обратил внимание, что предметом сделки являлись не троллейбусы как завершенные транспортные средства, а лишь кузова для них, которые сертификата не требуют. В итоге суд определил, что решение краснодарских властей о расторжении контракта в одностороннем порядке было необоснованным, и иск «Алькора» удовлетворил. Попытки администрации обжаловать решения в вышестоящих инстанциях оказались безуспешными.

О том, что в Краснодаре запускают собственное производство троллейбусов на базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ), стало известно в начале 2021 года. Соответствующее соглашение подписали администрация города, КТТУ и ООО «Алькор». Планировалось, что до конца 2021 года будет собрано 10 транспортных средств, а в целом КТТУ готов был собирать до 30 единиц техники ежегодно. В апреле 2021 года на тестовую обкатку был выпущен первый троллейбус, однако вскоре машину сняли с линии из-за представления прокуратуры. Ведомство указало на отсутствие у собранного в Краснодаре на базе кузова «Алькор» троллейбуса сертификата ОТТС. Как писал «Ъ-Кубань» в августе прошлого года со ссылкой на местные власти, сборка троллейбусов является не фактическим производством, а капитально-восстановительным ремонтом модели «ЗиУ-682» 1988 года, при этом меняется практически все, кроме токоприемника, таким образом 98% запчастей являются новыми.

В настоящий момент на рассмотрении в Арбитражном суде Кубани находится еще один иск, в рамках которого «Алькор» требует от городского департамента транспорта принять изготовленные 10 троллейбусных кузовов и взыскать с него 140 млн руб. Очередное заседание по этому делу назначено на 5 июля.

В конце декабря 2022 года власти Краснодара объявили о заключении двух контрактов на поставку 60 троллейбусов белорусского производства. Поставка электротранспорта ОАО «УКХ ''Белкоммунмаш''» уже началась. В конце марта глава города Евгений Наумов осмотрел первую поставленную машину. Полностью троллейбусы должны поступить до конца лета. Из 60 машин — 38 будут с увеличенным автономным ходом. Все троллейбусы оснащены системой кондиционирования, автоматическим пожаротушением, видеонаблюдением и ГЛОНАСС.

Михаил Волкодав

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