Назвали троллейбусом — полезай в кузов

Арбитражный суд Кубани вернулся к иску ООО «Алькор» к мэрии Краснодара, согласно которому компания требует от администрации принять произведенные по муниципальному контракту кузова для троллейбусов и выплатить за них 140 млн руб. Ранее краснодарские власти пытались в одностороннем порядке разорвать эту сделку, однако суды встали на сторону производителя. Эксперты считают, что дело выглядит выигрышным для производителя, однако получение полной суммы по иску зависит от того, не выявятся ли не недостатки в кузовах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии городской администрации, в Краснодаре не производили новые троллейбусы, а ремонтировали старые, заменив в них 98% деталей

Фото: Пресс-службы администрации Краснодара По версии городской администрации, в Краснодаре не производили новые троллейбусы, а ремонтировали старые, заменив в них 98% деталей

Фото: Пресс-службы администрации Краснодара

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит вопрос о возобновлении производства по делу о понуждении департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара принять произведенные по муниципальному контракту фирмой «Алькор» кузова для троллейбусов, а также оплатить эти работы. Дело было приостановлено из-за другого процесса, где производитель троллейбусов оспаривал решение мэрии об ее одностороннем выходе из контракта. После того как арбитраж принял решение не в пользу городских властей, он вернулся к первому иску производителя. Заседание по вопросу возобновления производства назначено на 23 мая, сообщается в арбитражной картотеке.

О том, что в Краснодаре запускают собственное производство троллейбусов на базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ), стало известно в начале 2021 года. Соответствующее соглашение подписали администрация города, КТТУ и ООО «Алькор». Планировалось, что до конца 2021 года в краевом центре будет собрано 10 транспортных средств, а в целом КТТУ готов был собирать до 30 единиц техники ежегодно.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алькор» зарегистрировано в 2020 году в особой экономической зоне ППТ Моглино в Псковской области. Возглавляет компанию Ирина Сватковская, которая владеет долей в 48%, такой же долей владеет кипрский Investonek Kholding LTD, еще 4% распределяются между тремя физлицами. Транспортный департамент Краснодара является основным контрагентом фирмы.

В апреле 2021 года на тестовую обкатку был выпущен первый троллейбус, однако вскоре машину сняли с линии ввиду представления краевой прокуратуры. Ведомство указало на отсутствие у собранного в Краснодаре на базе кузова «Алькор» троллейбуса сертификата «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС). В мэрии ответили, что на базе КТТУ был собран не новый троллейбус, а капитально отремонтирован «ЗиУ-682» 1988 года выпуска, просто в рамках ремонта замене подверглись 98% деталей машины.

Согласно материалам дела, муниципальный контракт на изготовление кузовов для троллейбусов заключен в июне 2021 года, и должен был быть исполнен к 30 сентября того же года. Когда «Алькор» изготовил 10 кузовов для троллейбусов на 140 млн руб., заказчик отказался принимать результат работ, сославшись на непредоставление исполнителем сертификата ОТТС.

«Алькор» обжаловал отказ в Арбитражном суде края, который установил, что ОТТС все-таки был предоставлен, хотя и с опозданием. При этом суд указал, что данный документ не требовался изначально по контракту, так как предметом сделки являлись не троллейбусы, а кузова для них. Попытки обжаловать решения в апелляции и кассации оказались для мэрии неуспешными.

Теперь суду предстоит рассмотреть обоснованность требований «Алькора» о взыскании с мэрии краевого центра 140 млн руб. за изготовленные троллейбусные кузова. В городской администрации сообщили «Ъ-Кубань», что готовятся к процессу.

Специалист краснодарской юридической фирмы «Векави Групп» Виктория Ошуева, специализирующаяся на вопросах, связанных с транспортом, полагает, что в рамках этого процесса предприятию придется доказывать, что работы по контракту выполнены в полном объеме и с надлежащим качеством. «Чтобы установить объем и качество фактически выполненных работ, на мой взгляд, суду придется назначать экспертизу, и дальше все будет зависеть от ее результата. Не исключено, что, если кузова изготовлены с недостатками, суд может уменьшить размер взыскиваемой суммы. Но пока иск выглядит как удовлетворяемый»,— говорит юрист.

В конце декабря 2022 года власти Краснодара объявили о заключении двух контрактов на поставку 60 троллейбусов белорусского производства. Поставка электротранспорта ОАО «УКХ ''Белкоммунмаш''» уже началась. В конце марта глава города Евгений Наумов осмотрел первую поставленную машину. Полностью троллейбусы должны поступить до конца лета. Из 60 машин — 38 будут с увеличенным автономным ходом.

Михаил Волкодав

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