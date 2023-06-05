В Сысерти стартовал новый сезон фестиваля «Лето на заводе»

В Сысерти (Свердловская область) на старом заводе Турчаниновых-Соломирских 3 июня открылся новый сезон ежегодного фестиваля «Лето на заводе», сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе креативного кластера. Мероприятия будут проводиться каждые выходные до конца лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Лето на заводе» Фото: Telegram-канал «Лето на заводе»

По данным организаторов, посетители могут отправиться на экскурсии, посмотреть спектакли, принять участие в различных мастер-классах и приобрести изделия ручной работы. На фестивале работает фудкорт с блюдами различной кухни, а весь день отдыхающих сопровождают dj-сеты. Завод будет открыт по субботам и воскресеньям лета с 12 до 20 часов.

Напомним, в прошлом году глава Сысерсткого городского округа Дмитрий Нисковских заявил, что в перспективе на территории завода планируется сделать круглогодичный креативный кластер.

Сысертский железоделательный завод был построен в 1732 году по приказу горного начальника Уральских заводов Вильгельма де Геннина. Позже его владельцем стал семья Турчаниновых-Соломирских. Здание завода является памятником архитектуры федерального значения.

Полина Хабарова

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