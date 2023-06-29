Собянин: московским инвесторам предоставят льготы для строительства спортивных объектов

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение расширить меры поддержки инвестиционных проектов по строительству спортивных объектов. По словам градоначальника, при получении специального статуса инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) нагрузка по региональным налогам для инвесторов снизится до 25 процентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы могут воспользоваться повышенными коэффициентами при расчете размера льготы на оплату смены вида использования земельного участка»,— сообщил господин Собянин в своем официальном Telegram-канале.

Как отмечает мэр Москвы, ставку налога на прибыль, зачисляемую в столичный бюджет, для вложивших деньги в строительство спортивных объектов инвесторов уменьшат до 13,5%, а также обнулят ставку налога на имущество. Земельный налог снизят до 0,7% от начисленного, а арендную ставку — до 0,01% от кадастровой стоимости.

Ранее мэр Москвы сообщил, что вложения инвесторов в экономику столицы по итогам прошлого года составили почти 6 трлн руб., инвестиции в основной капитал города стабильно растут. По его словам, предприниматели вложились в том числе в закупку машин и оборудования, строительство нежилых зданий, благоустройство. Число инвесторов, вкладывающих средства в строительство спортивных объектов, московские власти хотели бы существенно увеличить. Для этого городские власти планируют использовать многочисленные льготы и меры поддержки предпринимателей.

Александр Кислов