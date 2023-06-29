Лагерь «Юбилейный» в Анапе впервые за десятилетие принял детскую смену

На курорте после реконструкции открыт детский оздоровительный лагерь «Юбилейный», более десятилетия он простаивал и разрушался, сообщает пресс-служба мэрии города. В церемонии открытия здравницы участвовали глава Анапы Швец, председатель Совета муниципального образования Леонид Красноруцкий и инвестор ДОЛ «Юбилейный» Василий Димоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.anapa-official.ru Фото: www.anapa-official.ru

«Наш курорт всегда был и остается главной детской здравницей России, и запуск новой детской здравницы для нас большая радость и гордость. Хочу выразить благодарность инвестору Василию Димоеву и всей его команде за то, что они вдыхают новую жизнь в старые детские санатории»,— сообщил Василий Швец во время церемонии открытия «Юбилейного».

В текущем году завершен первый этап инвестиционного проекта. По словам инвестора, реконструкция проведена на площади 3 га из 10 га, которые занимает лагерь. В короткие сроки капитально отремонтированы спальные корпуса, пищеблок, административно-медицинский корпус, модернизирована коммунальная инфраструктура лагеря. Для детей построены спортивные площадки и зоны отдыха, летний амфитеатр со сценой и площадь для линеек.

В первую смену «Юбилейный» принял около 350 детей. Планируется проведение в этот сезон трех смен, которые посетят около 1,4 тыс. школьников. По словам Василия Димоева, через пять лет здесь смогут единовременно отдыхать от 2,6 до 3 тыс. детей. В планах инвестора — строительство 50-метрового олимпийского бассейна, открытие культурного центра, развитие спортивного направления.

Ранее пионерский лагерь (затем — детский курортный городок) «Юбилейный» находился в ведении Министерства обороны РФ.

Андрей Ульченко

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