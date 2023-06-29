В Башкирии предложено установить День ветеранов боевых действий в ходе СВО

Фракция ЛДПР в Курултае Башкирии внесла законопроект об установлении в республике 1 июля памятной даты – «Дня ветеранов боевых действий». Изменения предлагается внести в статью 3 закона «О праздничных и памятных днях в Республике Башкортостан».

В обосновании к законопроекту поясняется, что 1 июля будет днем памяти участников контртеррористической операции на Северном Кавказе, боевых действий в Абхазии, Южной Осетии и Сирии, а также специальной военной операции. Введение отдельной памятной даты объединит ветеранов боевых действий и станет элементом патриотического воспитания молодежи, считает ЛДПР. В настоящее время отдельной памятной даты, объединяющей ветеранов боевых действий разнообразных военных кампаний, на федеральном уровне не установлено.

Депутаты также отмечают, что в восьми регионах страны (Севастополе, Саратовской, Московской, Ленинградской, Иркутской, Белгородской, Амурской областях и Республике Коми) уже установлена соответствующая памятная дата 1 июля.

Влада Шипилова

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