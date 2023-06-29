На ремонт мостового перехода через Белую в Уфе потратят до 17 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы ищет подрядчика для ремонта дорожного покрытия мостового перехода через реку Белая в створе имени города Галле (выезд из города), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 17 млн руб. Итоги аукциона подведут 4 июля. Работы профинансирует городской бюджет и бюджет республики.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен до 31 августа отремонтировать дорогу, установить там люки и нанести разметку.

Венера Хисамова

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