В Екатеринбурге найдено тело пропавшего на этой неделе мальчика, он умер несколько месяцев назад

В Екатеринбурге найден мертвым мальчик 2017 года рождения, о пропаже которого опекун заявила три дня назад. По данным следствия, он умер несколько месяцев назад. Его тело найдено в сумке в гаражах.

О пропаже ребенка 26 июня заявила его 34-летняя женщина-опекун. Изначально она была признана потерпевшей. В поиске участвовало больше 1,5 тыс. человек — волонтеры, жители, сотрудники региональных управлений МЧС, МВД и СКР. В рамках поиска было опрошено 1,8 тыс. человек.

Тело было найдено рано утром 29 июня. «По данным следствия, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад. Точная причина его смерти будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы»,— сообщил исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов. Его слова приводятся в Telegram-канале регионального управления СКР.

Тело ребенка было найдено на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга в большой сумке, сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «По предварительным данным, несовершеннолетний погиб давно. Все это время, словно в кино, разыгрывалась криминальная постановка с демонстрацией того, что якобы никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика»,— добавил господин Горелых.

Следствие считает, что факт смерти ребенка был скрыт опекуном от сотрудников органов опеки. Однако, как отмечает СКР, «сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее». Господин Надбитов поручил возбудить уголовное дело по «факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки».

Леонид Уварчев