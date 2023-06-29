Роспотребнадзор приостановил работу лагеря в Приамурье, где отравились 70 детей

Восемь детей госпитализировали из лагеря «Белые горы» в Амурской области. В лагере зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией. Работа лагеря приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Амурской области.

«На 9 часов 29 июня госпитализировано восемь детей. Деятельность лагеря приостановлена. Дети разобщены, решается вопрос об их вывозе по домам»,— сказано в сообщении ведомства.

По результатам проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке. Также выяснилось, что администрация и медперсонал лагеря не сообщали о случаях заболевания среди детей.

Накануне прокуратура Амурской области сообщила, что в лагере «Белые горы» отравилось 70 детей. По факту отравления детей проводится проверка. Telegram-канал Baza писал, что в последнее время они ели только в столовой лагеря.

Олеся Павленко