В детском лагере «Белые горы» в Приамурье отравились 70 детей

В детском оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области отравились 70 детей. По факту произошедшего проводится проверка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«По предварительной информации, в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту обратилось 70 детей»,— сказано в сообщении прокуратуры.

Всего в лагере отдыхают 275 детей, добавили в пресс-службе. Проверку также проводит местный отдел следственного управления СКР по Амурской области.

Накануне в социальных сетях появились сообщения о массовом отравлении детей в «Белых горах». Telegram-канал Baza писал, что пострадавшие питались только в столовой лагеря. Местное управление Роспотребнадзора также проводит проверку в лагере.

Олеся Павленко