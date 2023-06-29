9,019 триллиона рублей составил сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний РФ в январе—апреле 2023 года, сообщил вчера Росстат. Это на 24,4% меньше, чем было по результатам четырех месяцев 2022 года (11,93 трлн руб.). С начала 2023-го темпы снижения финрезультата год к году остаются примерно на одном уровне: по итогам января — 21,3%, февраля — 19,5%, марта — 22,3%. Наибольшую сальдированную прибыль Росстат зафиксировал в обработке — 3 трлн руб. (на 29,1% меньше, чем годом ранее), в добыче полезных ископаемых — 1,86 трлн руб. (минус 40,2%) и в торговле — 1,06 трлн руб. (минус 60,8%). Во всех этих отраслях — двух-трехкратный рост убытков на фоне падения прибыли.