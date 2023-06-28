Родине Ильича не до лампочки

Главе Ульяновска Александру Болдакину вынесено представление прокуратуры из-за проблем с уличным освещением в городе. Поводом для проверки надзорного ведомства стали многочисленные жалобы граждан и обращение депутата гордумы Сергея Моргачева после выполнения контрактных работ по замене освещения. Прокуратура отметила необходимость замены оборудования на нескольких улицах и констатировала, в ряде мест не устранили технические неполадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Массовые жалобы на проблемы с освещением поступают из различных районов Ульяновска

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Массовые жалобы на проблемы с освещением поступают из различных районов Ульяновска

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска вынесла представление главе города Александру Болдакину из-за ненадлежащей организации уличного освещения. Нарушения были выявлены в ходе проверки надзорного ведомства. Ранее в прокуратуру обратился депутат гордумы Сергей Моргачев, который получил множество жалоб горожан на неудовлетворительное уличное ­освещение.

По информации политика, который не раз поднимал эту проблему, на нескольких городских улицах так и не проведены работы по устранению технических неполадок и других нарушений. «В ходе прокурорской проверки было установлено, что линии освещения по целому ряду домов на улицах Ефремова, Доватора, Стасова, Александра Невского, Пожарского, Рябикова, переулку Тагайский выполнены неизолированным проводом и необходима полная замена сетей на самонесущий провод СИП»,— отметил господин Моргачев.

По мнению депутата, ответственность за исполнение контракта стоимостью 1,5 млрд руб. должны нести, прежде всего, городские власти, готовившие техническое задание. Если ситуация не исправится, господин Моргачев пообещал обратиться в правоохранительные органы. «Возникает резонный вопрос, а как тогда приняли такие объекты. Визуально все сделано, но в течение недели освещение может работать всего пару суток. Оборудование просто не справляется с нагрузкой, что необходимо исправить. Хотели сделать все красиво, но по факту люди спотыкаются и падают в темноте»,— недоумевает депутат.

Соглашение между управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска с АО «Сбербанк Лизинг» было заключено в ноябре 2022 года, при прежнем главе города Дмитрии Вавилине. Цена контракта составила 1,56 млрд руб., с поставщиком мэрия будет рассчитываться до 2027 года. В рамках договора до 1 июня 2023 года должны были установить около 29 тыс. светодиодных светильников, более 2 тыс. светодиодных модулей и 532 автоматизированных системы управления наружным освещением. Все оборудование поставлено в лизинг. Главной целью заключения контракта стала экономия за счет энергоэффективности светодиодных светильников, поясняли городские власти. Бывший глава города Дмитрий Вавилин прогнозировал, что из-за экономии электроэнергии окупятся все вложения.

Ульяновский общественный активист и юрист Константин Толкачев уверен, что контракт с такой суммой должен находиться под контролем губернатора, и «тем страннее выглядят последствия». «В городе стало намного темнее. Все дедлайны вышли, кончились и проверочные критические сроки. Мэр Александр Болдакин несколько раз получал упреки на еженедельных областных штабах от главы региона. Какое-то время проблему с исполнением контракта пытались даже политически обыграть. Губернатор Алексей Русских и Александр Болдакин анонсировали совместные ночные прогулки с целью обследования ночных улиц. Однако все назначенные даты вышли, ситуация не меняется и даже ухудшается»,— отметил господин Толкачев.

Общественник полагает, что принимавшим объекты чиновникам не удастся уйти от ответственности. «Прямо сейчас, в том числе, у меня в работе есть обращения возмущенных ульяновцев, которые готовы обращаться в суд с исками о принуждении администрации города исполнить свои прямые обязанности. Насколько мне известно, несколько депутатов Ульяновской городской думы и регионального законодательного собрания направили запросы в правоохранительные органы. Если ситуация не изменится, будут очевидны признаки неэффективного использования сотен миллионов бюджетных рублей. Не исключаю, что грядут резонансные уголовные дела»,— рассказал юрист.

На момент выхода публикации в администрации Ульяновска подтвердили получения представления прокуратуры, но не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Депутат Сергей Моргачев пообещал, что в случае отсутствия результата к 15 июля он обратится в правоохранительные органы.

Евгений Чернов